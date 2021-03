OnePlus 9R, Pete Lau conferma il terzo telefono. Ottime caratteristiche e prezzo più basso di OnePlus 9

Martedì 23 marzo sarà il grande giorno di OnePlus. In quella data, infatti, l’azienda con sede a Shenzhen presenterà ufficialmente i suoi nuovi telefoni, molto attesi dagli appassionati dei prodotti della società cinese (e non solo).

In queste ultime settimane sono trapelate molte indiscrezioni su questi smartphone, ed in particolare su OnePlus 9 e 9 Pro. Tra le tante voci si è parlato anche di un presunto terzo telefono, OnePlus 9R, anche se i riferimenti su questo device sono sempre stati piuttosto scarsi. Ci ha pensato il CEO di OnePlus, Pete Lau, a sgombrare il campo da ogni dubbio e a confermare l’arrivo di OnePlus 9R assieme a OnePlus 9 e al suo modello “Pro”.

In un’intervista rilasciata a News18Tech, il CEO dell’azienda cinese ha confermato che OnePlus 9 e 9 Pro saranno dei top di gamma di livello assoluto, mentre OnePlus 9R, pur presentando caratteristiche da smartphone premium, verrà proposto ad un prezzo inferiore rispetto agli altri due modelli. L’obiettivo di OnePlus è proprio questo, ovvero seguire la strada tracciata con OnePlus Nord e proporre un dispositivo che combina la “tecnologia più recente” con un “design industriale di classe” per offrire un’esperienza utente complessiva “superiore”. Il tutto, come detto, senza spendere una fortuna.

Leggere di OnePlus 9R come nuovo telefono premium, veloce, fluido e conveniente fa ovviamente venire voglia di acquistarlo subito. Tuttavia, almeno secondo alcune fonti, è meglio frenare i facili entusiasmi. Il fatto che Pete Lau sia intervenuto per “svelare” il prodotto ad un sito indiano può voler significare che le intenzioni della società sono di lanciare OnePlus 9R solo in India. Naturalmente si tratta solo di un semplice “sospetto”, che ci auguriamo possa essere smentito dai fatti.

Pete Lau ha parlato molto anche del fatto che OnePlus 9R è un telefono perfetto per gli appassionati di gaming, ed è proprio questo aspetto che spinge alcuni esperti del settore ad immaginare la presenza di un processore Snapdragon 865 o 870, invece del chip medio Snapdragon 690 trapelato più volte di recente.

Inoltre, Lau si è soffermato spesso su dettagli come “scorrimento fluido” e “esperienza fluida”, che suggeriscono una funzionalità di frequenza di aggiornamento del display ad almeno 90Hz su OnePlus 9R. Il supporto 5G non è esplicitamente confermato, ma non sembrano esserci dubbi in merito.

La parola “premium” compare spesso nelle descrizioni piuttosto vaghe del CEO di OnePlus in merito alle caratteristiche e agli obiettivi del 9R. Abbiamo detto che il prodotto costerà di meno rispetto a OnePlus 9 e 9 Pro, ma l’impressione è che il prezzo possa essere leggermente più alto di quello di OnePlus Nord in virtù di una serie di migliorie dal punto di vista hardware e anche sul piano fotografico.

Se le indiscrezioni sono corrette, OnePlus 9R 5G da 6,5 ​​pollici dovrebbe essere equipaggiato con una batteria da 5.000 mAh – che garantisce un’ottima autonomia, ndr – e dovrebbe disporre di 8 GB di RAM abbinati a 128 GB di spazio di archiviazione interno.

Fonte Phone Arena