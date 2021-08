OnePlus 9 RT sarà il nuovo telefono della serie OnePlus 9

I top di gamma della serie OnePlus 9 non sembrano essere ancora terminati. Come riportato da Phone Arena, infatti, OnePlus ha svelato qualche giorno fa un modello OnePlus 9 “T” che andava a contraddire un precedente report secondo cui la società di Shenzhen non avrebbe rilasciato alcun smartphone “premium” nella seconda metà dell’anno.

Dopo pochi giorni il quadro è diventato ancora più chiaro grazie ad un articolo pubblicato sul sito Android Central, dove si afferma che la società cinese prevede di lanciare entro il 2021 uno smartphone che prende il nome di OnePlus 9 RT. Sempre stando a quanto riferito da Android Central, il nuovo device avrebbe come nome in codice “Martini” e sembra essere un successore di OnePlus 9R, ilasciato all’inizio di quest’anno come alternativa a basso costo a OnePlus 9 e 9 Pro in alcuni mercati selezionati.

OnePlus 9 RT sarà presumibilmente alimentato da una versione migliorata dello Snapdragon 870, il chip Qualcomm per i top di gamma economici che può essere posizionato tra Snapdragon 865 Plus e Snapdragon 888 (lo troviamo anche su OnePlus 9R, ndr).

Il nuovo dispositivo erediterà lo schermo AMOLED con refresh rate a 120 Hz di OnePlus 9R, ma anche la batteria da 4500 mAh e il supporto per la ricarica da 65 W.

Come sanno bene gli appassionati dei prodotti dell’azienda asiatica, OnePlus 9R non ha ottenuto gli aggiornamenti della fotocamera di OnePlus 9 e 9 Pro. Il telefono è infatti arrivato con una fotocamera principale da 48 MP, un sensore ultrawide da 16 MP, un’unità macro da 5 MP e un modulo monocromatico da 2 MP. Al contrario, OnePlus 9 RT dovrebbe invece ottenere il sensore Sony IMX766 da 50 MP che ritroviamo su entrambi gli smartphone OnePlus 9.

Come con OnePlus Nord 2, il nuovo telefono è pensato per utilizzare l’unità da 50 MP come sensore principale della fotocamera. Pertanto, in sostanza, saremo di fronte ad un OnePlus 9R con un chip leggermente migliore e una nuova fotocamera. Sarà interessante vedere se questi cambiamenti saranno sufficienti per renderlo il miglior telefono Android di fascia media dell’anno.

OnePlus 9 RT arriverà con OxygenOS 12 basato su Android 12

Le funzionalità di OxygenOS di OnePlus e ColorOS di Oppo si ritrovano all’interno di OxygenOS 12, pertanto gli utenti di OnePlus possono aspettarsi l’estetica classica di ColorOS, le finestre mobili, una pagina delle impostazioni ridisegnata e nuove funzionalità incentrate sulla privacy, come ad esempio gli avvisi per l’accesso da parte delle app e una “cassaforte privata” per i documenti sensibili.

Saranno mantenute alcune funzionalità particolarmente apprezzate dagli utenti, come ad esempio OnePlus Launcher, Work-Life Balance, Zen Mode, Scout e Shelf. Al momento, la società con sede a Shenzhen ha scelto di non fare proprio il linguaggio di progettazione Material You di Android 12, ma non è detto che le cose non cambino in futuro.

Salvo cambiamenti dell’ultim’ora, OnePlus 9 RT verrà annunciato ufficialmente il prossimo mese di ottobre. Sarà disponibile solo in pochi mercati e verrà messo in vendita inizialmente solo in India e Cina. Al momento non sono disponibili dettagli sui prezzi.

