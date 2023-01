OnePlus 9 Pro, maxi sconto su Amazon: si risparmiano 400 euro!

Un'offerta clamorosa a cui è davvero difficile riuscire a dire di no. Sebbene tutti i riflettori siano puntati su OnePlus 11, già lanciato nel mercato cinese qualche settimana fa e prossimo all'arrivo anche sui mercati internazionali (previsto per il 7 febbraio 2023, giorno dell'evento Cloud 11, ndr), su Amazon è comparsa un'offerta super che riguarda un dispositivo dell'azienda cinese un po' più datato.

Stiamo parlando di OnePlus 9 Pro, uno smartphone lanciato nel 2021 ma con caratteristiche tecniche che lo rendono ancora molto interessante. Proprio in queste ore il prodotto è disponibile su Amazon ad un prezzo da urlo: il modello in questione è quello con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, proposto nelle varianti di colore Stellar Black e Pine Green. OnePlus 9 Pro è in vendita su Amazon a 537,05 euro, quasi 400 euro in meno rispetto al prezzo di listino (lo sconto è del 42%, ndr).

Il telefono non ha bisogno di presentazioni. OnePlus 9 Pro risulta equipaggiato con l'ottimo processore Qualcomm Snapdragon 888 ed è caratterizzato da un display AMOLED LTPO da 6,7 pollici a risoluzione QHD+, con frequenza di aggiornamento tra 1 e 120 Hz e supporto HDR10+. Sul retro del prodotto troviamo quattro fotocamere, con un sensore principale Sony IMX789 da 48 MP con stabilizzazione OIS, un sensore ultra-grandangolare Sony IMX766 da 50 MP, un teleobiettivo da 8 MP con zoom ottico 3,3x e digitale fino a 30x e stabilizzazione OIS e un quarto sensore monocromatico da 2 MP. Sul davanti il telefono dispone di un sensore Sony IMX471 da 16 MP con EIS.

La doppia batteria di OnePlus 9 Pro consente al prodotto di avere una capacità complessiva di 4.500 mAh, con tanto di ricarica rapida Warp Charge 65T da 65 W che permette di ricaricare completamente il telefono in meno di mezz'ora. In più è presente anche la ricarica Warp Charge 50 Wireless da 50 W.