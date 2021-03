OnePlus 9 arriverà con un caricabatterie nella confezione. L’azienda non segue Apple e Samsung

Negli ultimi tempi si è parlato molto di una scelta fatta da alcuni dei principali produttori che operano nel settore degli smartphone mobile. Stiamo parlando dell’assenza del caricabatterie nelle confezioni degli iPhone 12, i nuovi “melafonini” presentati da Apple lo scorso ottobre; una decisione che è stata poi “copiata” anche da Samsung, che aveva in un primo momento preso in giro il gigante di Cupertino, salvo poi fare altrettanto con i suoi Galaxy S21 (ufficializzati il 14 gennaio, ndr).

Data questa “tendenza”, in molti hanno cominciato a chiedersi se anche OnePlus avrebbe preso questa strada, eliminando dalla confezione dei nuovi OnePlus 9 (che verranno presentati ufficialmente il prossimo 23 marzo) i caricabatterie. Tuttavia, stando a quanto riportato anche da Phone Arena, i fan della società di Shenzhen possono dormire sonni tranquilli: i nuovi OnePlus 9 arriveranno con un caricabatterie integrato nella confezione.

E’ stato proprio il CEO di OnePlus, Pete Lau, ad affermare che i nuovi smartphone verranno spediti con un caricabatterie nella confezione, intervenendo in un thread comparso sul forum della community dell’azienda. Apple e Samsung avevano motivato la loro decisione parlando di indiscutibili vantaggi dal punto di vista ambientale e affermando che la stragrande maggioranza dei clienti disponeva già di caricabatterie universali. Al di là degli aspetti ecologici, certamente presenti, in molti sostengono che si tratti di una mossa per spingere gli utenti a comprare a parte i caricabatterie delle rispettive aziende, incrementando così i profitti di Apple e Samsung.

Fortunatamente OnePlus ha optato per una scelta differente. Una delle caratteristiche distintive dei telefoni dell’azienda cinese è stata la ricarica rapida via cavo. Una caratteristica che dovremmo ritrovare anche in OnePlus 9, grazie alla ricarica rapida da 45 W. Per questo, includere un caricabatterie che consenta ai clienti di sfruttare questa funzione ha perfettamente senso.

La presenza del caricabatterie è quindi un’ottima notizia per i fan di OnePlus, che potranno contare anche su un netto miglioramento del comparto foto grazie alla partnership triennale siglata dalla società cinese con il celebre marchio Hasselblad.

Your Browser Does Not Support iframes! guide e recensioni, seguici su Telegram : t.me/OutOfBitit Non perderti le nostre, seguici su

Fonte The Verge