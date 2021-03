OnePlus 9 in arrivo l’8 marzo? Il teaser rivela: “Qualcosa di nuovo all’orizzonte”

OnePlus sta davvero facendo del suo meglio per mantenere lo strettissimo riserbo riguardo alla prossima linea di telefoni di fascia alta dell’azienda con sede a Shenzhen. Lo si nota anche nell’ultimo teaser svelato proprio dalla società cinese, che annuncia un evento per il prossimo 8 marzo e allude a “qualcosa di nuovo all’orizzonte”.

Al momento non è chiaro se i prodotti protagonisti dell’evento dell’8 marzo saranno proprio gli attesi OnePlus 9. L’immagine non dice molto, a parte lo slogan menzionato e la visione di una porzione della nostra Terra dalla Luna. L’impressione è che possa trattarsi dei nuovi smartphone, ma non è escluso che l’evento riguardi un altro prodotto in arrivo come OnePlus Watch.

In attesa di capirci di più, Evan Blass – che è senza dubbio una delle fonti più prolifiche di informazioni sui nuovi dispositivi OnePlus in arrivo oltre che uno dei leaker attualmente più affidabili – ha provato a spiegare cosa possiamo aspettarci con l’ormai imminente lancio sul mercato di questi nuovi smartphone, soffermandosi su un probabile “omaggio”.

Che tipo di regali potrebbe garantire OnePlus a coloro che procederanno al pre-ordine dei nuovi telefoni? Secondo Blass i primi utenti che effettueranno il pre-ordine di uno dei due modelli avranno diritto a ricevere un paio di auricolari true wireless in omaggio. La variante “standard” di OnePlus 9 dovrebbe includere un paio di OnePlus Buds Z “base”, mentre il modello Pro garantirà la versione dei Buds Z leggermente più prestante. Stando alle voci, entrambi i telefoni dovrebbero essere “pre-ordinabili” dal prossimo 23 marzo, ma ovviamente non c’è ancora nessuna conferma.

Le specifiche e le caratteristiche chiave dei nuovi telefoni OnePlus sono state quasi tutte svelate negli ultimi due mesi: tutto ciò che resta da confermare è quanto costeranno. OnePlus 9 e 9 Pro 5G saranno i modelli con il prezzo più alto, anche perchè saranno alimentati con un processore Qualcomm Snapdragon 888 (particolarmente prestante): l’impressione è che i prezzi si aggireranno rispettivamente intorno ai 750 e 900 dollari (circa 625 e 750 euro).

Suscita un certo interesse anche OnePlus 9R 5G, il terzo telefono della serie presumibilmente alimentato con un processore Qualcomm Snapdragon 690 (e non con Snapdragon 865, come immaginato in un primo momento). Questo prodotto è atteso come il più economico della gamma, con un prezzo vicino ai 400 dollari (circa 330 euro).

Your Browser Does Not Support iframes! guide e recensioni, seguici su Telegram : t.me/OutOfBitit Non perderti le nostre, seguici su

Fonte Phone Arena