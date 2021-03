OnePlus 9, finalmente la data. Il 23 marzo ufficiali quattro prodotti: tutti i dettagli

Da settimane gli appassionati dei prodotti OnePlus attendono con ansia che l’azienda con sede a Shenzhen riveli la data esatta del lancio dei nuovi OnePlus 9, magari fornendo anche qualche dettaglio più preciso sull’evento. Ebbene, finalmente ci siamo, dato che la società cinese ha svelato quale sarà il giorno tanto atteso.

OnePlus ha infatti confermato che i nuovi OnePlus 9 verranno lanciati ufficialmente martedì 23 marzo 2021, alle ore 10:00 (Eastern Time), ovvero alle 16 ora italiana. Ma sarà possibile guardare lo streaming del lancio dei nuovi OnePlus 9 e 9 Pro?

Come ricorderanno i lettori di OutofBit, lo scorso anno la società di Shenzhen mandò in diretta streaming il suo evento relativo alla serie OnePlus 8. Era il 14 aprile, il mondo intero viveva la prima ondata di coronavirus in pieno lockdown e gli eventi con il pubblico erano tassativamente vietati. Dopo un anno non è cambiato molto, dato che le vaccinazioni non sono ancora sufficienti per consentire presentazioni diverse da quelle in modalità streaming. Pertanto, anche OnePlus 9 verrà presentato durante un evento virtuale. m

Ma quali saranno i dispositivi che verranno annunciati in questo evento del prossimo 23 marzo? Prima di tutto avremo finalmente modo di scoprire ogni dettaglio riguardante OnePlus 9 Pro, il più atteso dei nuovi prodotti della casa asiatica. Stando alle indiscrezioni, il telefono dovrebbe arrivare con un display da 6,7 pollici con refresh rate a 120 Hz, una quadrupla fotocamera posteriore (con un sensore principale da 48 MP, un ultrawide da 50 MP, uno zoom da 8 MP e un quarto sensore da 2 MP) e una batteria da 4500 mAh.

Durante l’evento verrà ovviamente presentato anche OnePlus 9, caratterizzato da un display Fluid AMOLED da 6,55” con refresh rate a 120 Hz, tre fotocamere sul retro (sensore principale da 48 MP / ultrawide da 50 MP / terza fotocamera da 2 MP) e una batteria da 4500 mAh. Inoltre, vedremo anche OnePlus 9R con un display da 6,5 pollici, due fotocamere posteriori (una da 64 MP e l’altra ultrawide da 8 MP) e una batteria da 5000 mAh. Infine, l’evento del 23 marzo dovrebbe essere il momento giusto anche per lanciare OnePlus Watch, che funzionerà con Wear OS come sistema operativo.

La fotocamera ultrawide da 50MP, presente su OnePlus 9 e 9 Pro, può apparire come un passo indietro rispetto a quella da 64MP a cui si faceva riferimento in un primo momento. Tuttavia si tratta molto probabilmente del sensore Sony IMX766, lo stesso della fotocamera ultrawide di Oppo Find X3 Pro, pertanto possiamo considerarlo come uno sviluppo assolutamente positivo.

Fonte Phone Arena