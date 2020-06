Con OnePlus 8T anche la giacca del brand. Sarà realizzata dalla community di fan

OnePlus si affida fortemente alla propria community di fan per migliorare costantemente i propri prodotti, sia a livello hardware che software.

La società con sede a Shenzhen è famosa per aver ospitato regolarmente forum Open Ears in tutto il mondo, con l’obiettivo di interagire direttamente con i membri della community in modo tale da ottenere continui feedback. Inoltre, OnePlus ospita regolarmente contest nei suoi forum e canali social per mantenere la community “impegnata” e premiare i suoi fan più fedeli. In linea con questo approccio, OnePlus ha ora annunciato un nuovo contest nei suoi forum chiedendo alla sua comunità di co-progettare una giacca OnePlus che verrà lanciata insieme a OnePlus 8T.

Tutti gli utenti interessati a prendere parte al concorso di design devono iscriversi al concorso entro oggi, venerdì 5 giugno, scegliendo poi il modello di giacca dal post del forum. A quel punto gli utenti potranno sbizzarrirsi nell’aggiungere elementi relativi al tema “We and OnePlus”, in modo tale da creare il proprio design unico. Una volta creato il prospetto, basterà salvarlo come file PNG e inviarlo entro il 15 giugno.

Il comitato di revisione interno di OnePlus valuterà i progetti inviati in base a tre requisiti principali: pertinenza per tema, creatività ed estetica. Affinché il progetto risulti idoneo per questa fase, dovrà presentare il logo OnePlus, essere originale e non essere stato utilizzato per altri concorsi. Inoltre, il file inviato deve essere superiore a 120 PPI. A tutti i partecipanti che invieranno uno “schizzo” verranno assegnati 200 punti “community”, mentre i primi 8 verranno premiati con 1000 punti.

I vincitori finali riceveranno un’edizione speciale della giacca, un biglietto VIP per il prossimo evento di lancio offline (molto probabilmente per la serie OnePlus 8T), inclusi biglietti per il volo e l’alloggio per una notte. La società selezionerà due vincitori in base al voto della community sui forum OnePlus e Twitter.

Fonte XDA