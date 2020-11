OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition è ufficiale: l’azienda lancia la versione speciale

OnePlus, nel suo recente passato, ha lanciato diversi smartphone in edizione speciale. Le versioni più famose sono quelle realizzate in seguito alla collaborazione con la casa automobilistica McLaren e il top di gamma in stile “Star Wars”. Una linea che la società con sede a Shenzhen ha voluto proseguire, svelando un altro dispositivo in edizione limitata.

OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition è appena arrivato in Cina, come confermato dal celebre forum per sviluppatori XDA. Il design del nuovo device è davvero unico e persino alcuni accessori coordinati sono stati ispirati dall’omonimo gioco in arrivo.

Sul lato anteriore troviamo lo stesso schermo Fluid AMOLED da 6,55 pollici che abbiamo avuto modo di vedere sul modello standard, ma il pannello posteriore sembra completamente diverso. La protuberanza della fotocamera, ad esempio, si estende per l’intera larghezza del lato posteriore del telefono.

Non sono presenti dei sensori aggiuntivi, anche se OnePlus ha aggiunto il marchio Cyberpunk 2077 incluso il logo associato, un riferimento allo “Stato connessione neurale” e il marchio “Edizione Netrunner”.

La parte inferiore del pannello posteriore è rivestita in vetro nero lucido e ospita il logo Cyberpunk, mentre il resto del pannello è stato verniciato con un rivestimento grigio maculato, che appare in tonalità leggermente più scura rispetto al logo OnePlus grigio.

Oltre al restyling dell’hardware, OnePlus 8T x Cyberpunk 2077 Edition viene fornito con una versione a tema Cyberpunk dell’interfaccia utente personalizzata di HydrogenOS, assieme ad una custodia abbinata per il telefono e diversi adesivi.

OnePlus 8T x Cyberpunk 2077 Edition è disponibile per il preordine in Cina a 3.999 Yuan, pari a circa 512 euro. Le spedizioni prenderanno il via l’11 novembre per la variante con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

Fonte Phone Arena