OnePlus 8 ecco un video dimostrativo del Fluid Display a 120Hz

Vi avevamo aggiornati i giorni scorsi in merito alla conferenza stampa “2020 Screen Technology Communication Meeting” tenuta a Shenzhen in Cina da OnePlus dove l’azienda cinese ha presentato le novità nell’ambito dell’inedita tecnologia su cui saranno basati i display dei suoi nuovi dispositivi.

Proprio in occasione di questo evento avevamo scoperto che il nuovo OnePlus 8 avrà un display con una frequenza di aggiornamento di 120Hz.

OnePlus: ecco un video dimostrativo

I dettagli tecnici sul display del nuovo One Plus 8 sono stati condivisi qualche giorno fa: Chip indipendente MEMC

indipendente MEMC Frequenza di aggiornamento fino a 120Hz

Frequenza di campionamento dello schermo 240Hz

JNCD <0,8

Calibrazione del colore

Regolazione automatica della luminosità a 2096 livelli

Effetto display a colori a 10 bit. Non sono passati molti giorni dagli aggiornamenti avuti durante la conferenza di Shenzen, che il CEO di OnePlus Pete Lau ha condiviso su Twitter un video che mostra a confronto un display con frequenza di aggiornamento a 60Hz con uno che ha la frequenza di aggiornamento a 120Hz. Pete Lau ha definito l’uso di questo nuovo display come lo schermo “più scorrevole di sempre con un utilizzo che non richiederà alcun sforzo”.

Dal video siamo in grado di vedere come lo schermo con refresh rate a 120Hz sia in grado di rendere più fluido, scorrevole e preciso l’utilizzo da parte degli utenti.

Contrariamente a quanto speravano alcuni utenti, il video non mostra dei veri One Plus in funzione ma solo una descrizione di questa nuova tecnologia introdotta dall’azienda. The OnePlus 120Hz Fluid Display: The smoothest, most effortless scrolling experience ever on a smartphone. pic.twitter.com/I4FWP64NfO — Pete Lau (@PeteLau) January 15, 2020

One Plus sembra aver studiato a lungo per introdurre questa nuova tecnologia nei suoi telefoni, ed ora sembra essere arrivata ad un punto che finora era stato raggiungo solo dai principali dispositivi da gaming.

Ricordiamo che secondo le indiscrezioni condivise nelle ultime settimane sembra che il nuovo One Plus (almeno la versione Pro) avrà 4 fotocamere posteriori, con una disposizione molto simile a OnePlus 7 Pro /7T Pro, ma niente più fotocamera frontale pop-up, che sarà, invece, sostituita da un foro nel display.

Fonte Twitter Pete Lau