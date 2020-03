OnePlus 8, la nuova serie di telefoni sarà ufficiale nella seconda settimana di aprile

C’è molta attesa per capire in cosa consisterà il grande annuncio che OnePlus farà oggi, martedì 3 marzo. L’azienda con sede a Shenzhen ha infatti diffuso nei giorni scorsi un teaser per annunciare una grande novità, anche se gli esperti sono convinti che non si tratterà della serie OnePlus 8: il celebre marchio ha parlato di un “progetto concettuale”, senza entrare troppo nel dettaglio.

Tuttavia, una cosa pare certa, ovvero che la società cinese lancerà i suoi nuovi top di gamma con un certo anticipo rispetto al passato. Stando a quanto riportato dal sito TechRadar, infatti, la serie di telefoni OnePlus 8 verrà ufficializzata nella seconda settimana di aprile. Il portale ha ricevuto questa importante notizia da fonti molto vicine all’azienda asiatica.

Come sanno gli appassionati dei prodotti della società, OnePlus di solito lancia i suoi smartphone “top di gamma” nel periodo compreso tra i mesi di maggio e giugno. OnePlus 7 e OnePlus 6 sono entrambi “sbarcati” a maggio, mentre OnePlus 5 è stato ufficializzato nel mese di giugno. Si tratterebbe quindi della prima “release” di un top di gamma OnePlus ad aprile dai tempi di OnePlus One, che fu lanciato nell’aprile 2014.

L’articolo di TechRadar non rivela nessun altro dettaglio interessante sui telefoni in arrivo, se non la (presunta) sequenza temporale di lancio. Nelle scorse settimane si sono rincorse molte voci riguardo il lancio dei nuovi telefoni OnePlus 8. In precedenza era stato il tipster Ishan Agarwal a suggerire che OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro potevano essere ufficializzati verso la fine di marzo o al massimo nella prima metà di aprile. Ancora una volta il famoso “leaker” sembra aver avuto ragione.

Tuttavia, almeno fino ad oggi, non c’è ancora alcuna conferma da parte dell’azienda cinese. Per questo è meglio prendere queste informazioni con la dovuta cautela, in attesa di comunicazioni ufficiali da parte di OnePlus.