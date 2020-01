OnePlus 8 Pro uscirà con il supporto alla ricarica wireless

I più famosi produttori di smartphone cinesi come Huawei, Xiaomi e OPPO hanno tutti introdotto la tecnologie di ricarica wireless veloce, tranne OnePlus. Secondo alcune indiscrezioni, la società cinese potrebbe introdurre questa funzionalità nella prossima serie OnePlus 8.

Rumors di questo tipo avevano cominciato a circolare già a fine 2019, ma ora grazie ad un tweet di Max J. questa informazione sembra più certa, anche se non ancora ufficializzata.

One Plus Pro 8 supporterà ricarica wireless

Max J. nel suo tweet mostra un telefono posizionato su un pad di ricarica wireless e porta il testo “Charge like a pro“. L’immagine del telefono è solo a scopo di rappresentazione e non è l’attuale OnePlus 8 Pro posizionato su un caricatore wireless, ma rende comunque l’idea.

Sembra che sia già da diverso tempo che la società cinese lavori sulla funzione di ricarica wireless che ora potrebbe essere lanciata con il nuovo OnePlus 8 Pro.

La batteria in dotazione sarà da 4.500 mAh in grado di supportare la ricarica rapida a 50W.

Si dice che OnePlus 8 Pro sia dotato di un display fluido da 6,65 pollici, supporterà una frequenza di aggiornamento di 120Hz con risoluzione quad HD +. Lo schermo sarà AMOLED curvo con un foro nell’angolo in alto a sinistra che ospiterà una fotocamera frontale da 32 megapixel.

Secondo le informazioni finora note il telefono uscirà declinato in tre modelli: OnePlus 8, OnePlus 8 Pro e OnePlus 8 Lite.

Per quanto riguarda il comparto fotografico posteriore sembra che OnePlus 8 Pro avrà un obiettivo principale Sony da 64MP, un obiettivo da 20 MP, un teleobiettivo da 12 MP e un sensore ToF.

Il telefono sarà dotato di chipset Snapdragon 865, che sarà in dotazione anche a OnePlus 8. Il nuovo dispositivo potrebbe presentarsi in due varianti come: 8 GB di RAM e 128 GB di memoria e 12 GB di RAM e 256 GB di memoria.

Fonte gizmochina