OnePlus 8 Pro sarà il primo telefono dell’azienda “in blu”: trapelata la colorazione Ultramarine Blue

Ci avviciniamo sempre più al lancio ufficiale della serie OnePlus 8, che verrà ufficializzata il prossimo 14 aprile come confermato dalla stessa società cinese.

Il top di gamma della serie sarà OnePlus 8 Pro, di cui ormai conosciamo già molto ma che continua ad essere interessato da indiscrezioni online. Il prossimo smartphone dell’azienda con sede a Shenzhen è recentemente trapelato in un rendering dove veniva mostrata una colorazione verde mare. Nelle ultime ore è venuto fuori un altro render, che mostra il prossimo top di gamma in una nuova finitura funky blu.

Stando a quanto emerso online, questa nuova opzione di colore sarà commercializzata come Ultramarine Blue, e si tratterebbe del primo telefono OnePlus ad essere commercializzato in questa variante di colore. I rendering mostrano OnePlus 8 Pro da tutte le angolazioni, confermando la presenza di una porta USB di tipo C.

Il sito tedesco WinFuture ha condiviso diversi nuovi rendering ad alta risoluzione di OnePlus 8 Pro, che suggeriscono tre opzioni di colore: Onyx Black, Glacial Green e Ultramarine Blue. Il design mostrato in questi render è praticamente identico a quello che è emerso finora nelle varie indiscrezioni.

Nelle immagini, il top di gamma di OnePlus si mostra con un “foro” nel display dove troverà posto la fotocamera anteriore. Inoltre, lo smartphone avrà delle cornici sottili su tutti i lati e quattro fotocamere sul retro, con tre sensori posizionati verticalmente – uno sotto l’altro – e un sensore “separato”. Il pulsante per regolare il volume si trova a sinistra, mentre il pulsante di accensione è posizionato sul lato destro del telefono.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, OnePlus 8 Pro presenterà un display QHD + da 6,78 pollici con frequenza di aggiornamento di 120Hz e supporto HDR10 +. È già stato confermato che il telefono sarà alimentato con un processore Snapdragon 865, abbinato a due opzioni RAM da 8 GB e 12 GB e due opzioni di storage – 128 GB e 256 GB – con tecnologia UFS 3.0.

Fonte Gadgets360