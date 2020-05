OnePlus 8 Pro, ancora un aggiornamento: ecco OxygenOS 10.5.6 per un comparto foto sempre più “top”

OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro sono i nuovi top di gamma lanciati di recente dall’azienda con sede a Shenzhen, proprio nel bel mezzo del “lockdown” imposto dai vari governi per cercare di frenare la diffusione del COVID-19.

Nonostante siano stati lanciati sul mercato da pochissime settimane (e solo in alcuni Paesi), questi due dispositivi hanno già ricevuto parecchi aggiornamenti software che hanno introdotto diversi miglioramenti. L’ultimo aggiornamento è quello di una settimana fa, individuato come OxygenOS 10.5.5, che aveva introdotto miglioramenti al bilanciamento del bianco e alla messa a fuoco in condizioni di scarsa illuminazione.

Nemmeno 7 giorni dopo ecco che la società del CEO Pete Lau comunica la “release” di un altro aggiornamento software per OnePlus 8 Pro. Si tratta ovviamente di OxygenOS 10.5.6, che porta con sè alcune modifiche relative al comparto foto del top di gamma dell’azienda cinese.

Il nuovo aggiornamento software è stato individuato sulla piattaforma Reddit e anche sulla community di OnePlus: alcuni possessori di OnePlus 8 Pro hanno infatti riferito di averlo già ricevuto. Questo nuovo update ha un peso complessivo di 122 MB ed è in fase di distribuzione come aggiornamento OTA: ciò significa che saranno necessari alcuni giorni prima che possa raggiungere tutti i dispositivi interessati.

Stando a quanto emerso nel changelog delle modifiche, l’ultimo aggiornamento di OnePlus garantisce una migliore esperienza di ripresa con la fotocamera frontale, raffinate capacità di rilevamento dello sporco e miglioramenti a livello di stabilità della fotocamera.

Inoltre, l’update va a migliorare anche la stabilità del sistema, pur non specificando quali problemi siano stati effettivamente risolti. Anche i miglioramenti della stabilità della rete fanno parte di questo nuovo aggiornamento software. Il rilascio continuo di aggiornamenti migliorativi dimostra la grande attenzione della società cinese nei confronti dei suoi nuovi telefoni.

Fonte Gadgets360