OnePlus 8 Pro riceve la OxygenOS 10.5.5: molti miglioramenti a display e fotocamera

OnePlus 8 Pro è stato annunciato all’inizio di questo mese insieme al modello “base”, OnePlus 8. Per presentare i suoi nuovi top di gamma, la società con sede a Shenzhen ha optato per un evento di lancio esclusivamente online: una scelta obbligatoria per via del “lockdown” imposto dai vari Governi per cercare di frenare il contagio da coronavirus.

OnePlus 8 Pro è stato messo in vendita solo in alcuni paesi e alcuni utenti sono stati in grado di acquistare questo nuovo dispositivo. I (pochi) possessori del nuovo prodotto dell’azienda del CEO Pete Lau saranno felici di sapere che è in arrivo un aggiornamento software proprio per OnePlus 8 Pro. Questo update – il secondo da quando è stato lanciato il top di gamma, ndr – dovrebbe apportare alcune modifiche alle prestazioni della fotocamera, al display e alla batteria.

Si tratta di OxygenOS 10.5.5, che porta con sé una correzione per la sensibilità al tocco attorno ai bordi dello schermo e un’esperienza di interazione semplificata in modalità Bedtime nelle impostazioni della batteria. L’aggiornamento introduce poi anche altre modifiche, come ad esempio gli effetti di visualizzazione ottimizzati e alcuni miglioramenti a livello di stabilità del sistema. Ma non è tutto, perchè un utente di OnePlus 8 Pro ha rivelato su Twitter che il nuovo aggiornamento software risolve parzialmente il problema di visualizzazione della tonalità verde (“Green Tint”, ndr) sul nuovo top di gamma: una criticità di cui avevamo parlato anche noi di OutofBit qualche giorno fa.

Per quanto riguarda invece il comparto foto, l’aggiornamento OxygenOS 10.5.5 dovrebbe migliorare il bilanciamento del bianco e la messa a fuoco in condizioni di scarsa illuminazione. L’altro miglioramento menziona una maggiore fluidità e stabilità per la fotocamera, pur non entrando troppo nel dettaglio. Infine, il nuovo aggiornamento OxygenOS porta anche miglioramenti della stabilità della trasmissione dei dati mobili e Wi-Fi per la variante internazionale per venire incontro agli utenti che avevano segnalato problematiche a livello di Wi-Fi sui loro dispositivi OnePlus 8.

