OnePlus 8 Pro, ecco la prima foto dal vivo: quattro cam sul retro e Snapdragon 865

La serie di telefoni OnePlus 8 dovrebbe vedere la luce a fine marzo o al massimo entro la prima metà di aprile di quest’anno. Stando alle indiscrezioni fin qui comparse sul web, la società del CEO Pete Lau lancerà tre telefoni, ovvero OnePlus 8, OnePlus 8 Pro e OnePlus 8 Lite, che sono comparsi finora in alcuni rendering basati su concept.

Nelle ultime ore OnePlus 8 Pro è finalmente apparso per la prima volta in una foto dal vivo. La presunta prima foto “live” del nuovo prodotto è stata individuata dapprima su Discord e successivamente condivisa su Twitter. Il telefono è avvolto nella custodia protettiva e traslucida che si trova all’interno di una nuova unità di vendita al dettaglio. Anche se il colore del presunto pannello posteriore del OnePlus 8 Pro non risulta visibile, si può chiaramente vedere la sagoma del modulo della fotocamera e il resto dell’hardware.

Stando all’immagine, OnePlus 8 Pro dovrebbe avere quattro fotocamere sul retro, assieme ad un flash LED. Tre degli obiettivi sono disposti verticalmente in un modulo a forma di pillola, sotto il quale si trova il flash LED. Il quarto obiettivo della fotocamera si trova sopra quello che pare essere un modulo autofocus laser. L’estetica che vediamo nell’immagine trapelata è quasi identica a quella dei rendering che hanno riguardato questo nuovo telefono di OnePlus nei mesi scorsi.

OnePlus 8 Pro dovrebbe avere anche un grado di protezione IP68 per resistenza a polvere e acqua. Secondo quanto riferito, il prossimo telefono della società di Shenzhen sarà alimentato con un processore Qualcomm Snapdragon 865 abbinato ad un minimo di 8 GB di RAM (potrebbe arrivare fino a 16 GB). Altre specifiche del telefono includono un display AMOLED curvo da 6,5 ​​pollici, con tanto di “foro” e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Inoltre, il nuovo dispositivo di OnePlus sarà equipaggiato con una batteria da 4.500 mAh con supporto per la ricarica rapida da 50 W.

Fonte Gadgets360