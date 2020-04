OnePlus 8 Pro, il display diventa “verde”. L’azienda promette: “Risolveremo presto”

OnePlus 8 Pro, l’ultimo top di gamma recentemente ufficializzato dall’azienda con sede a Shenzhen, pare essere interessato da problematiche a livello di display.

Stando a quanto affermato da diversi utenti sul web, OnePlus 8 Pro presenterebbe dei problemi di “green tint”, ovvero di “tinta verde”: una criticità che sarebbe emersa subito dopo la messa in vendita del prodotto in Europa lo scorso 21 aprile. La società cinese ha già riconosciuto i problemi sollevati dagli utenti di OnePlus 8 Pro e ha già garantito che con il prossimo aggiornamento over-the-air (OTA) verrà tutto risolto.

“OnePlus apprezza il feedback degli utenti e si impegna a offrire la migliore esperienza possibile. Il nostro team sta attualmente esaminando questi rapporti per identificare le migliori soluzioni per i nostri utenti e pubblicherà gli aggiornamenti non appena saranno pronti”, le parole della società del CEO Pete Lau.

Ma in cosa consiste esattamente questo problema? Stando a quanto riportato dagli utenti sui forum della community di OnePlus, il nuovo top di gamma mostrerebbe una tonalità di colore verde sul display in condizioni di scarsa luminosità. Il problema diventa evidente solo in ambienti bui o quando le luci sono appunto “fioche”. Quando invece lo smartphone OnePlus viene utilizzato in un ambiente luminoso o durante il giorno, ecco che il problema pare non presentarsi.

Alcuni utenti sono stati in grado di risolvere la criticità della “green tint” su OnePlus 8 Pro disattivando l’opzione DC Dimming. Per farlo, basta andare su Utilità e successivamente su OnePlus Laboratory e DC Dimming. Tuttavia, alcuni utenti hanno riferito che dopo aver disabilitato l’opzione DC Dimming si è presentato un altro problema, ovvero il “black crush”, vale a dire fotogrammi sgranati non appena lo schermo mostra sfumature scure.

“Ha preso la decisione di restituire il telefono”, ha scritto uno degli utenti che ha messo in evidenza queste criticità. “La qualità complessiva non sembra abbastanza solida da giustificare questo prezzo. Un peccato, perché adoro il software, ma uno schermo è una parte troppo importante per uno smartphone”.

Fonte Gadgets360