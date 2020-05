OnePlus 8 Pro, la fotocamera Color Filter consente di vedere attraverso gli oggetti

OnePlus 8 Pro è il top di gamma più recente tra quelli lanciati dall’azienda con sede a Shenzhen. Stando a quanto affermano molti esperti del settore, si tratterebbe anche del miglior smartphone della società cinese, e l’ottimo riscontro di queste prime settimane pare confermarlo.

A differenza dei suoi predecessori, OnePlus 8 Pro è un dispositivo che racchiude in sé tutte le funzionalità che “mancavano” nelle generazioni precedenti. Ad esempio, il nuovo top di gamma ha il supporto per la ricarica wireless rapida, un grado di protezione IP per resistenza a polvere e acqua e una configurazione della fotocamera di grandissima qualità.

OnePlus 8 Pro ha infatti 4 fotocamere sul retro, un pò come tutti i top di gamma delle aziende concorrenti. Tuttavia, la scelta dei sensori della fotocamera di OnePlus non è in linea con le tendenze attuali. Invece di utilizzare un sensore Samsung ISOCELL da 108 MP o un sensore Sony IMX686 da 64 MP, OnePlus 8 Pro integra infatti un sensore primario IMX689 Sony da 48 MP.

La fotocamera principale è accompagnata da un sensore ultra-wide da 48 MP, una fotocamera con teleobiettivo da 8 MP e una nuova fotocamera con filtro a colori da 5 MP: una struttura che finora non si era vista in nessun altro smartphone.

OnePlus afferma che la fotocamera con filtro a colori viene utilizzata per i filtri della fotocamera che possono essere applicati allo scatto finale. Il sensore può quindi essere utilizzato per la fotografia a infrarossi, utilizzando la nuova modalità Photochrom. Tuttavia, a quanto pare, esiste un’altra modalità d’uso per la nuova fotocamera con filtro a colori. Secondo un post apparso da poco sul celebre forum XDA, il sensore può essere utilizzato anche per vedere attraverso alcuni oggetti di plastica.

Facendo clic sulle immagini di alcuni oggetti in plastica, la fotocamera Filtro colore in modalità Photochrom riesce a rivelare i loro circuiti interni. In un video condiviso sul thread originale, si vede come la “funzione” riesca a mostrare anche i circuiti interni di un telecomando TV.

Fonte XDA