OnePlus 8 Pro, il “Black Crush” è un difetto hardware: tre opzioni per risolvere

OnePlus il mese scorso ha rilasciato una dichiarazione in cui riconosceva i problemi di visualizzazione “Green Tint” e “Black Crush” su OnePlus 8 Pro, ovvero il top di gamma appena lanciato sul mercato dalla società con sede a Shenzhen.

Giorni dopo questa dichiarazione, l’azienda cinese ha anche rilasciato alcuni nuovi aggiornamenti che dovevano teoricamente risolvere in maniera definitiva questi problemi di visualizzazione. Tuttavia, alcuni utenti riferiscono che i problemi di visualizzazione non sono affatto scomparsi.

Un utente ha infatti pubblicato su Reddit un post dove afferma che il problema dell’uniformità cromatica con sfondo nero è ancora presente sul proprio OnePlus 8 Pro.

OnePlus ha rivelato che un dirigente del supporto ha riconosciuto il problema del “Black Crush” come un difetto hardware. All’utente sono state proposte tre diverse opzioni: l’invio del telefono all’assistenza tecnica OnePlus per la riparazione, il rimborso totale del prodotto danneggiato o la sostituzione dello stesso con un altro OnePlus 8 Pro. Tuttavia, nonostante queste tre alternative, la società asiatica non ha ancora fatto sapere se ha riconosciuto la criticità e se sta lavorando per risolverla, magari con un nuovo aggiornamento.

Verso la fine di aprile l’azienda del CEO Pete Lau ha provato a risolvere questi problemi di visualizzazione rilasciando alcuni aggiornamenti software (OxygenOS 10.5.5 e OxygenOS 10.5.6, ndr), ma a quanto pare non è stato raggiunto il risultato sperato.

Secondo gli utenti dei forum della community di OnePlus, il nuovo top di gamma mostrava una tonalità di colore verde sul display in situazioni di scarsa luminosità. La “Black Crush”, invece, pare si verifichi soprattutto con la barra di stato. Alcuni utenti hanno affermato di essere riusciti a risolvere il problema della “Green Tint” disabilitando l’opzione DC Dimming, ma è chiaro a tutti come OnePlus abbia il dovere di intervenire con un aggiornamento “risolutore”.

Fonte Gadgets360