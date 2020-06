OnePlus 8 Pro, il nuovo aggiornamento disabilita la fotocamera che “vede” attraverso gli oggett

Gli utenti di OnePlus 8 Pro hanno ricevuto un nuovo aggiornamento di OxygenOS che ha “inavvertitamente” disabilitato la fotocamera con filtro a colori che recentemente è stata individuata con funzionalità davvero incredibili. La fotocamera, infatti, riesce (o meglio, riusciva) a vedere attraverso alcuni oggetti.

La nuova versione del software, che compare come OxygenOS 10.5.9, arriva pochi giorni dopo che la società ha disabilitato la fotocamera con filtro a colori attraverso un aggiornamento pensato appositamente per gli utenti di OnePlus 8 Pro in Cina.

L’ultimo aggiornamento OxygenOS, che ha raggiunto anche Stati Uniti ed Europa, ha disabilitato la fotocamera con filtro a colori. Nel changelog delle modifiche, condiviso dagli sviluppatori dell’ormai celebre forum XDA, mostra che l’aggiornamento rimuove temporaneamente il filtro Photochrome. Tuttavia, viene anche precisato che entro il mese di giugno la funzionalità dovrebbe tornare di nuovo, probabilmente modificata.

Il quarto sensore della fotocamera di OnePlus 8 Pro è stato infatti interessato da diverse critiche proprio a causa di questa sua straordinaria capacità di riuscire a vedere “attraverso” gli oggetti. In un primo momento sembrava che la società con sede a Shenzhen avesse predisposto l’aggiornamento per disabilitare il filtro soltanto in Cina. Invece, stando alle ultime novità, pare che la stessa modifica stia riguardando gli utenti di tutto il mondo tramite l’aggiornamento OxygenOS 10.5.9.

Come spiegato dall’azienda cinese, il filtro verrà riattivato nel prossimo aggiornamento. Durante questo periodo, gli utenti non saranno in grado di utilizzare la quarta fotocamera su OnePlus 8 Pro, che aveva lo scopo di migliorare le foto aggiungendo effetti di illuminazione e filtri. Gli utenti che non vogliono assolutamente fare a meno della fotocamera con filtro a colori devono quindi evitare di installare OxygenOS 10.5.9 su OnePlus 8 Pro.

Intanto l’indiscrezione di qualche giorno fa ha trovato conferma: non ci saranno più telefoni OnePlus in edizione speciale McLaren. La celebre casa automobilistica ha affermato che la partnership con OnePlus ha raggiunto la sua “conclusione programmata”.

“Dall’inizio di questa partnership nel 2018, OnePlus è stato un partner di supporto e molto apprezzato, a cui auguriamo ogni bene”, ha affermato la società.

Fonte Gadgets360