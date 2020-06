OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro ricevono già la prima Beta di Android 11

OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro, i due top di gamma lanciati nei mesi scorsi dall’azienda con sede a Shenzhen, sono tra i primi telefoni a ricevere la prima Beta di Android 11, appena ufficializzata da Google.

Il gigante di Mountain View aveva confermato il lancio sui propri telefoni Pixel, ma a quanto pare i due smartphone OnePlus stanno già ricevendo la prima Beta dell’undicesima versione del robottino verde. Come spesso accade con gli aggiornamenti beta, non è da escludere che questo update comprenda diversi bug: è bene tenerlo a mente prima di procedere all’installazione della prima Beta sul proprio dispositivo. OnePlus ha già fatto sapere che sembrano esserci problemi in particolare a carico del Face Unlock, con Google Assistant e a livello di videochiamata. Segnalati anche dei malfunzionamenti su alcune app.

E’ stata la stessa società cinese ad annunciare sui propri forum la bella novità per gli utenti di OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro, che possono ora scaricare “la prima versione di Android 11 Beta nell’ambito del Programma di anteprima per gli sviluppatori”.

Questo aggiornamento è destinato agli sviluppatori di app e ad altri utenti avanzati che desiderano testare Android 11 e creare software attorno ad esso. L’aggiornamento richiederà agli utenti di eseguire il flashing dei telefoni e di eseguire il backup di tutti i dati sul telefono. Anche per questo motivo è sconsigliata la procedura a coloro che non hanno familiarità con il metodo di installazione delle Developer Preview.

L’aggiornamento alla prima Beta di Android 11 per OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro è disponibile per il download dal sito Web dell’azienda di Shenzhen. Il consiglio per tutti gli utenti è di verificare che il livello della batteria del telefono sia superiore al 30% e che siano disponibili almeno 3 GB di spazio di archiviazione.

OnePlus ha anche confermato la presenza di un’opzione per tornare all’aggiornamento precedente nel caso in cui gli utenti non risultino soddisfatti della Beta 1 di Android 11.

