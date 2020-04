Ma quale OnePlus 8 Lite/OnePlus Z: la novità dell’azienda è il Car Voice Assistant

La giornata di ieri è stata senza dubbio una delle più importanti dell’anno per OnePlus e per tutti gli utenti che non vedono l’ora di avere tra le mani i nuovi prodotti della società di Shenzhen.

Sì, perchè dopo settimane di indiscrezioni e teaser finalmente OnePlus ha lanciato i suoi due nuovi smartphone: stiamo ovviamente parlando di OnePlus 8 e 8 Pro, entrambi top di gamma, anche se la versione “Pro” ha chiaramente qualche specifica un pò più “prestante”.

Sempre ieri si era sparsa la voce di una possibile terza presentazione. Nei vari “leak” dei mesi precedenti era emerso che OnePlus non si sarebbe limitata a lanciare solo due telefoni, ma che ne avrebbe introdotto almeno un terzo. Il nome che circolava era OnePlus 8 Lite, anche se qualcuno aveva avanzato l’ipotesi di un altro nome, OnePlus Z. L’azienda cinese aveva tenuto tutti con il fiato sospeso annunciando su Weibo una novità per ieri sera.

In molti (quasi tutti, in realtà) hanno pensato si trattasse del terzo smartphone della nuova serie, ma OnePlus ha praticamente “trollato” tutti. La novità riguardava infatti una funzionalità che farà parte dei due nuovi top di gamma, appena lanciati dal marchio del CEO Pete Lau. Si tratta del Car Voice Assistant, ovvero l’Assistente Vocale di OnePlus che consente all’utente di controllare totalmente il telefono con la voce mentre si trova al volante di un veicolo. In questo modo ci si può concentrare esclusivamente sulla guida, evitando di distrarsi con lo smartphone.

Ma a questo punto una domanda è d’obbligo: vedremo mai questo fantomatico OnePlus 8 Lite/OnePlus Z, o si tratta semplicemente di una “finzione”? Alcuni esperti del settore suggeriscono che la società asiatica abbia deciso di tenerlo da parte per poi lanciarlo in un secondo momento. Sarà davvero questa la mossa futura di OnePlus?

