OnePlus 8 Lite viene mostrato per “errore”, confermata tripla fotocamera

Il mese scorso indiscrezioni pubblicate da Steve Hemmerstoffer (noto su Twitter come OnLeaks) hanno rivelato che OnePlus rilascerà sul mercato un nuovo dispositivo chiamato OnePlus 8 Lite.

A fine 2019, il CEO Pete Lau aveva già confermato l’arrivo di più modelli, comunicando ai media asiatici che: “La serie OnePlus 8 sarà rilasciata il prossimo anno e sarà la più bella″.

Le frasi di Lau e le indiscrezioni pubblicate su Twitter ci avevano fatto capire come la nuova serie di OnePlus sarà composta da almeno tre modelli: OnePlus 8 , OnePlus 8 Pro, OnePlus 8 Lite.

OnePlus 8 Lite

In questi giorni è il modello OnePlus 8 Lite ha suscitare molte curiosità, grazie ad un video del CEO Pete Lau in cui si poteva scorgere (per errore?) il nuovo smartphone che sembra mostrare un design e delle specifiche un po’ diverse rispetto a quelle già ipotizzate.



Queste ultime immagini ci hanno permesso di vedere il fronte e il retro del nuovo smartphone. Sembra che questo sarà dotato sul retro di un alloggiamento rettangolare per fotocamera, ma contrariamente alle supposizioni precedenti che ipotizzavano il telefono avesse due fotocamere e un flash LED, sembra che OnePlus 8 Lite avrà ben tre fotocamere disposte in senso verticale. Non si hanno ancora informazioni certe sui tre sensori, si ipotizza che ci sarà un sensore primario, un sensore per le macro e uno grandangolare. A completare il comparto fotografico ci sarà anche anche il flash LED e il modulo per l’autofocus laser.

Hmmm… Alleged #OnePlus8Lite prototype spotted with triple rear camera setup instead of dual on the model I got one month ago… Interesting… https://t.co/KPeOTq7cIs pic.twitter.com/vwf9BNshkE — Steve H.McFly (@OnLeaks) January 5, 2020

Parlando della parte anteriore del dispositivo sembra confermata la presenza del notch molto largo e simile a quella quelle del modello OnePlus 6. Nella parte sinistra del notch è anche visibile una fotocamera.

Il lettore di impronta sembra confermato sarà nello schermo (display AMOLED) e non nella parte posteriore o laterale, come si era ipotizzato.

Al momento non sono note specifiche precise ma solo delle supposizioni che lo identificano come un telefono di fascia media. Tuttavia sembra anche possibile che il telefono possa essere dotato di un processore di punta come Snapdragon 855 o Snapdragon 855+. Tutto ciò potrebbe anche avere un senso: OnePlus 8 Lite che sarà senza 5G potrebbe essere il dispositivo ideale per tutti coloro che non potranno permettersi i telefoni di fascia più alta come il OnePlus 8 e il OnePlus 8 Pro che saranno dispositivi 5G.

