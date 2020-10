La serie OnePlus 8 sta per ricevere un importante aggiornamento: tutte le migliorie

OnePlus 8T è senza dubbio il telefono del momento, ma nonostante questo ottimo riscontro l’azienda cinese non dimentica di certo gli altri suoi top di gamma. La serie OnePlus 8 dovrebbe infatti ricevere un nuovo importante aggiornamento nelle prossime settimane, come svelato proprio dalla società di Shenzhen.

Sia OnePlus 8 che OnePlus 8 Pro dovrebbero quindi ricevere molte migliorie, comprese le ottimizzazioni di vari aspetti del software del telefono. Uno dei punti salienti del prossimo aggiornamento è il supporto Canvas per la visualizzazione ambientale Always-on. La nuova funzione consente di generare automaticamente un’immagine wireframe dello sfondo della schermata di blocco, ed è ora supportata dal display ambientale sempre attivo.

Nell’aggiornamento OxygenOS Open Beta 3 dovrebbero comparire anche diversi miglioramenti a livello di sistema, inclusi quelli relativi a chiamate e messaggi di testo.

Vengono inoltre ottimizzati il meccanismo di gestione del processo in background e la fluidità dell’interfaccia utente di Call. Inoltre, con l’aggiornamento viene risolto il problema che andava a bloccare il testo di input in alcuni giochi. Inoltre, OnePlus garantisce anche un miglioramento della stabilità del sistema e una risoluzione dei problemi generali. Infine, viene rilasciata anche la patch di sicurezza Android di ottobre.

Sempre con l’ultimo aggiornamento, viene risolto un altro problema: l’interfaccia delle impostazioni di sistema smetteva talvolta di funzionare quando si attivava la modalità Zen.

L’aggiornamento è ancora in fase di test tra gli utenti, pertanto il gigante cinese consiglia di non procedere al download se non si ha intenzione di fornire feedback tramite l’app Community. Naturalmente, coloro che desiderano comunque testare le novità presenti in questo update possono scaricarlo e installarlo.

Fonte PhoneArena