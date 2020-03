OnePlus 8 e 8 Pro ufficiali il 15 aprile? L’indiscrezione fa sperare i fan

I telefoni OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro potrebbero essere lanciati il ​​15 aprile, mentre OnePlus 8 Lite vedrà un ritardo di diversi mesi. L’idea iniziale della società di Shenzhen era di lanciare tutti e tre i telefoni in un unico evento entro questo mese, ma la diffusione ormai globale dell’epidemia di COVID-19 (coronavirus) ha fatto saltare tutti i piani dell’azienda. In realtà non tutti, dato che almeno due dei tre telefoni dovrebbero essere lanciati il mese prossimo, con un ritardo certamente più contenuto.

Il tipster Max J. ha condiviso un’immagine concettuale con la data del 15 aprile, che dovrebbe essere la nuova data di lancio della serie OnePlus 8. La società organizzerà un evento esclusivamente online, proprio come stanno facendo tutte le altre società tecnologiche in questo momento così complicato.

Il sito WinFuture riferisce che l’azienda lancerà OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro proprio durante questo evento online. Il report fa inoltre sapere che la società di Shenzhen è alle prese con problemi di produzione a causa dell’epidemia di coronavirus e, per questo motivo, non è stato in grado di soddisfare la sua sequenza temporale di lancio di OnePlus 8 programmata in precedenza a marzo.

Mentre il lancio potrebbe avvenire a metà aprile, il report afferma che non è ancora possibile sapere quando i telefoni saranno effettivamente disponibili. Anche su questo fronte potrebbero svilupparsi degli inevitabili ritardi.

A questo punto sembra probabile che OnePlus 8 Lite verrà ufficializzato in estate. Stando a quanto riportato in alcune indiscrezioni, l’ipotesi più probabile è che il lancio ufficiale venga “spostato” a giugno o luglio. Il telefono è dotato di una tripla configurazione della fotocamera ed è alimentato dal chipset Dimensity 1000 di MediaTek, a differenza dei telefoni OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro che sono invece alimentati con l’eccellente processore Qualcomm Snapdragon 865 e sono dotati del supporto 5G.

Fonte Gadgets360