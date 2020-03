OnePlus 8 e 8 Pro saranno ufficiali il 14 aprile: evento online, tutti i dettagli

La serie di smartphone OnePlus 8 verrà lanciata ufficialmente il 14 aprile. Ad annunciarlo è stata la stessa società cinese.

L’evento, che si terrà in modalità esclusivamente online a causa della diffusione della pandemia di coronavirus, è programmato per le 17 ore italiane e andrà in onda tramite streaming sul sito Web ufficiale di OnePlus e sul canale YouTube. Nell’annunciare il lancio della nuova serie, OnePlus ha inoltre confermato che i telefoni supporteranno la connettività 5G. Le ultime indiscrezioni riportavano come possibile data di lancio il 15 aprile.

La serie OnePlus 8 comprenderà probabilmente OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro, anche in base a quanto trapelato nelle scorse settimane. La società ha anche suggerito la presenza di display con frequenza di aggiornamento di 120Hz, ma non è certo se sarà disponibile su entrambi gli smartphone o solo sulla variante Pro (la seconda ipotesi pare essere quella più probabile). Si ipotizza inoltre che OnePlus lancerà un altro smartphone, OnePlus Z, che potrebbe essere OnePlus 8 Lite di cui si parlava nelle settimane scorse: la società del CEO Pete Lau fornirà dettagli più concreti nei prossimi giorni.

Dal teaser ufficiale pubblicato sul sito Web di OnePlus, possiamo notare una variante dello smartphone di colore nero. Molti dettagli devono ancora essere rivelati, come ad esempio le specifiche della fotocamera o i prezzi. Tuttavia, i “leak” comparsi nell’ultimo mese lasciano presupporre una quadrupla fotocamera posteriore e un processore Qualcomm Snapdragon 865.

Nel frattempo, un articolo pubblicato domenica indicava che i prossimi smartphone OnePlus 8 saranno disponibili in tre varianti di colore, tra cui una denominata Interstellar Glow. OnePlus 8 Pro includerà sul retro un sensore primario IMX689 da 48 megapixel con obiettivo f / 1.78, assieme ad una fotocamera ultra-wide IMX586 da 48 megapixel secondaria con apertura f / 2.2, un teleobiettivo da 8 megapixel f / 2.44 con zoom ottico 3X e zoom digitale 30X e un filtro a colori da 5 megapixel.

Fonte Gadgets360