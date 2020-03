OnePlus 8 e 8 Pro, TENAA conferma 5G. OnePlus 7 e 7 Pro ricevono le patch di febbraio

OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro sono tra i top di gamma più attesi del 2020. La società di Shenzhen deve ancora presentare ufficialmente i suoi due nuovi telefoni, ma nel frattempo entrambi “spuntano” sul sito dell’ente di certificazione TENAA. OnePlus 8 è comparso nell’elenco online con un numero di modello IN2010, mentre OnePlus 8 Pro è emerso con il numero di modello IN2020.

In una recente intervista con i media, il CEO di OnePlus, Pete Lau, ha confermato che tutta la serie OnePlus 8 avrebbe avuto il supporto 5G. Questo aspetto viene sottolineato anche negli elenchi comparsi su TENAA, che mostrano tutti e due i modelli con supporto alla rete di ultima generazione, sia standalone (SA) che non standalone (NSA). Previsto anche il supporto LTE 4G.

Tutti gli elenchi individuati sul sito TENAA hanno il 20 febbraio come data di certificazione. Un dettaglio che suggerisce come OnePlus potrebbe presto lanciare ufficialmente i due dispositivi.

L’azienda del CEO Pete Lau ha anche lanciato i primi aggiornamenti Open Beta per OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro. L’aggiornamento OxygenOS Open Beta 1 porta su entrambi i telefoni la funzione Live Caption, che rileva la voce nei file multimediali e mostra i sottotitoli in tempo reale. Inoltre, l’aggiornamento porta anche le patch di sicurezza Android del febbraio 2020 e introduce una serie di altre ottimizzazioni di sistema e miglioramenti a livello di software. In particolare, viene ottimizzata la gestione della RAM e migliorata la sensibilità delle gesture della schermata di blocco.

L’aggiornamento OxygenOS Open Beta 1 per OnePlus 7T (MD5-31e3b0e4385d70efbcc52305897cf2dd) ha una dimensione di 2,28 GB, mentre la corrispondente build OxygenOS Open Beta per OnePlus 7T Pro (MD5-167966a244d98efbd30633dcb60287d9) ha un peso di 2.32 GB. I file di download sono disponibili sul forum di supporto ufficiale di OnePlus.

