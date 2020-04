OnePlus 8 e 8 Pro, manca poco al lancio ufficiale: sul web trapelano i prezzi

La serie OnePlus 8 sarà lanciata ufficialmente martedì 14 aprile. Nelle ultime settimane sono emerse molte indiscrezioni su questi nuovi telefoni dell’azienda di Shenzhen, di cui ormai si conosce quasi tutto.

Quasi, appunto, perchè se c’è un dettaglio su cui aleggiavano ancora delle ombre era quello relativo ai prezzi dei due dispositivi. Come anticipato anche dallo stesso Pete Lau, molto probabilmente OnePlus alzerà il prezzo rispetto ai precedenti telefoni, anche per via delle modifiche hardware aggiuntive che hanno permesso l’abilitazione di funzionalità come la ricarica wireless e il supporto 5G. Sia OnePlus 8 che OnePlus 8 Pro saranno anche alimentati dall’ultimo processore Qualcomm Snapdragon 865, che garantisce eccellenti livelli prestazionali.

Nelle ultime ore i prezzi dei due device sono trapelati online. Stando a quanto rivelato dal rivenditore Alsa.sk – ripreso anche dal noto sito WinFuture – il prezzo di OnePlus 8 Pro è stato fissato tra i 919 e i 929 euro per il modello da 8 GB RAM + 128 GB, mentre la variante da 12 GB RAM + 256 GB dovrebbe costare 1.019 euro.

OnePlus 8 avrà invece un prezzo di lancio intorno alle 729 euro per il modello da 8 GB di RAM + 128 GB, mentre la variante di fascia alta da 12 GB RAM + 256 GB costerà circa 829 euro.

OnePlus 7T è disponibile in Europa al prezzo di 599 euro per l’opzione da 8 GB RAM + 128 GB. OnePlus 7T Pro ha invece un costo di 759 euro per il modello da 8 GB RAM + 256 GB. Tutto ciò suggerisce come la società del CEO Pete Lau abbia effettivamente deciso di aumentare i prezzi dei suoi nuovi modelli rispetto alla serie OnePlus 7T lanciata lo scorso mese di settembre.

Assieme ai nuovi telefoni, il 14 aprile OnePlus rilancerà anche Crackables 2.0, un puzzle game realizzato due anni fa con la collaborazione di Google. Il gioco riguarda la risoluzione di enigmi entro un certo lasso di tempo. OnePlus ha messo a disposizione un montepremi niente male: il vincitore si assicurerà la bellezza di 10.000 dollari.

Fonte Gadgets360