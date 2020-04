OnePlus 8 e 8 Pro, Pete Lau conferma il design e assicura: “Sono i nostri prodotti migliori”

Mancano ormai solo 4 giorni al lancio ufficiale dei telefoni della nuova serie OnePlus 8, ma sul web continuano a comparire riferimenti a questi dispositivi così attesi dagli utenti. Dopo aver saputo i prezzi di lancio di OnePlus 8 e 8 Pro, grazie ad un rivenditore ceco prontamente ripreso dal sito WinFuture, nelle ultime ore sono stati confermati online diversi dettagli che fanno riferimento al design della serie OnePlus 8.

E’ stato proprio il CEO dell’azienda con sede a Shenzhen, Pete Lau, a rivelare la presenza della finitura in vetro satinato opaco sui nuovi smartphone, come d’altronde già trapelato in diverse indiscrezioni. Stando a quanto affermato dalla società cinese, il nuovo design dei modelli OnePlus 8 non solo renderà i prodotti molto più attraenti, ma garantirà anche una “presa” confortevole e agevole.

OnePlus ha voluto completare l’opera pubblicando un video dove vengono mostrati i nuovi device nella variante di colore Glacial Green. Tuttavia, non è ancora chiaro se questa colorazione riguarderà uno solo dei nuovi smartphone o se caratterizzerà sia OnePlus 8 che OnePlus 8 Pro.

Pete Lau ha confermato questi dettagli in un post pubblicato sul forum ufficiale. “Nella serie OnePlus 8, siamo riusciti a ottenere la quinta generazione di vetro satinato opaco utilizzando un nuovo processo di fabbricazione – afferma il CEO – Per me, questo è il miglior CMF di OnePlus [colore, materiale, finitura] fino ad oggi. È in grado di stupire e impressionare chiunque lo tocchi, proprio come ha fatto con me”.

La parte posteriore dei modelli OnePlus 8 dovrebbe avere una trama liscia e fine che “si sente altrettanto calda e confortevole” come la copertina Silk White di prima generazione che aveva caratterizzato OnePlus One. Lau nel suo post ha anche evidenziato che la serie OnePlus 8 apparirà più sottile e leggera rispetto ai telefoni OnePlus della generazione precedente. Inoltre, ci sarà un nuovo grado di foschia per “riflettere meglio i cambiamenti dell’intensità della luce” e fornire agli utenti una “trasparenza relativamente equilibrata”.

“I singoli colori si irradiano attraverso il materiale nebbioso, emanando un aspetto dinamico e vivace. Il dorso in vetro che vi presentiamo questa volta crea un perfetto equilibrio tra trama fine e comfort visivo”, ha poi aggiunto il dirigente.

Fonte Gadgets360