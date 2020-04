OnePlus 8 e 8 Pro, ufficiale l’aggiornamento OxygenOS 10.5.4: molti miglioramenti

OnePlus 8 e 8 Pro, i due nuovi top di gamma appena ufficializzati dalla società con sede a Shenzhen, stanno ricevendo un nuovo aggiornamento che porta una serie di ottimizzazioni e miglioramenti.

L’arrivo dell’aggiornamento viene svelato da una fonte estremamente autorevole come 9to5Google, che chiarisce come l’ultimo aggiornamento venga individuato come OxygenOS 10.5.4 per entrambi i telefoni. Una bella novità per gli utenti di OnePlus, appena pochi giorni dopo la presentazione ufficiale dei due nuovi dispositivi.

Stando a quanto riportato nell’articolo, gli utenti che hanno già tra le mani OnePlus 8 o OnePlus 8 Pro (ancora piuttosto pochi, ndr) riceveranno l’aggiornamento non appena configureranno i loro telefoni.

Dando uno sguardo al changelog delle modifiche pubblicato da 9to5Google, emerge il supporto ai sottotitoli di Google Live e supporto completo anche per gli auricolari Bullets Wireless Z. L’aggiornamento si basa ancora sulle patch di sicurezza Android che fanno riferimento al mese di marzo: in compenso, viene ottimizzata l’esperienza di sblocco del telefono tramite le impronte digitali.

L’aggiornamento di OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro garantisce inoltre una migliore stabilità del sistema, una migliore visualizzazione delle icone nella barra di stato e un’esperienza più soddisfacente con le gesture. Come accennato, l’aggiornamento consente ai OnePlus Bullets Wireless Z di integrarsi con Dolby Atmos per una migliore qualità del suono. Viene inoltre aggiunta una nuova funzione di doppio tocco per riattivare la schermata di blocco in modalità di visualizzazione ambientale o in condizioni di “off-screen”.

L’aggiornamento OxygenOS 10.5.4 aggiunge anche una nuova sezione Suggerimenti e supporto per OnePlus in Impostazioni che descriverà in dettaglio tutte le nuove funzionalità e le risposte ai problemi più comuni. Per quanto riguarda la fotocamera, l’aggiornamento ottimizza l’esperienza di ripresa e assicura una maggiore stabilità, oltre a ottimizzare l’effetto di animazione.

Infine, l’aggiornamento aggiunge la possibilità di riattivare l’assistente vocale a scelta dell’utente semplicemente premendo a lungo il pulsante di accensione.

