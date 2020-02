OnePlus 8 e 8 Pro compaiono su Geekbench: il punteggio multi-core è straordinario

OnePlus sta riuscendo a garantire prestazioni di altissimo livello sui suoi dispositivi, ed è certamente un aspetto che non può che rendere orgogliosa l’azienda con sede a Shenzhen, in Cina.

Inoltre, l’implementazione di un processore come il Qualcomm Snapdragon 865 dovrebbe portare gli smartphone ad uno “step” ancora più elevato dal punto di vista prestazionale. Due dei prossimi telefoni della casa cinese, OnePlus 8 e 8 Pro, rientrano proprio in questo discorso. Per ammirarli in tutta la loro bellezza occorrerà aspettare ancora qualche settimana (un mese o poco più, ndr), ma il portale MySmartPrice ha appena individuato un elenco sul noto portale di benchmark Geekbench che sembra fare riferimento proprio ad un dispositivo OnePlus con nome in codice.

Il punteggio single-core non è niente di straordinario, dato che risultati simili si sono visti anche con telefoni alimentati con un processore Snapdragon 855 e addirittura con i chip Exynos. Tuttavia, ciò che lascia davvero senza parole è il punteggio multi-core, a dir poco impressionante. Gli unici telefoni che possono dirsi “superiori” sono gli iPhone, ma il punteggio di 12.000 è qualcosa di rarissimo per i dispositivi Android. Il telefono è stato testato con Geekbench 4 e non Geekbench 5, che ora è lo standard utilizzato per i test, quindi è meglio prendere questo straordinario punteggio con la dovuta cautela.

L’elenco rivela anche che il dispositivo OnePlus avrà 8 GB di RAM e funzionerà con Android 10. La conferma della decima versione del robottino verde è senza dubbio importante, ma d’altronde la probabilità che un top di gamma 2020 arrivi con Android 9 Pie è prossima allo zero.

Di recente sono comparsi anche alcuni render di OnePlus 8 e 8 Pro, che rivelano come entrambi i dispositivi non avranno una fotocamera pop-up ma un “foro” nel display dove troverà posto il sensore anteriore. I telefoni arriveranno anche con display a 120Hz, simile ai Galaxy S20 appena rilasciati da Samsung.

Fonte Phone Arena