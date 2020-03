OnePlus 8 e 8 Pro, sul web emergono le specifiche delle fotocamere (e le colorazioni)

In attesa della presentazione ufficiale di OnePlus 8 e 8 Pro, sul web continuano a comparire una serie di indiscrezioni che aiutano a capire meglio la struttura di questi due nuovi telefoni dell’azienda di Shenzhen.

Proprio nelle ultime ore sono comparse online le specifiche della fotocamera di OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro, insieme ad alcuni altri dettagli. Il merito è del portale Pricebaba, che si è avvalso della collaborazione del tipster Ishan Agarwal, una fonte decisamente affidabile.

Prendendo per buone le indiscrezioni di Pricebaba, OnePlus 8 Pro avrà un sensore primario IMX689 da 48 megapixel con obiettivo f / 1.78, mentre il secondo sensore è una fotocamera ultra-wide IMX586 da 48 megapixel con apertura f / 2.2 e campo visivo di 120 gradi (FOV). La terza fotocamera è infine una teleobiettivo da 8 megapixel f / 2.44 con zoom ottico 3X e zoom digitale 30X. Infine, OnePlus 8 Pro avrà un filtro colorato da 5 megapixel. Il telefono, stando al tweet di Agarwal, dovrebbe anche avere un display HDR10 + con 1400 nit di luminosità.

OnePlus 8 è trapelato anche in alcune immagini condivise dal sito Winfuture, che suggeriscono un “foro” nel display esattamente come la variante Pro. Ci saranno tre varianti di colore, come twittato da Ishan Agarwal: si tratta di Glacial Green, Interstellar Glow e Onyx Black.

Alcune delle altre indiscrezioni che circondano in queste ore e che riguardano entrambi i nuovi dispositivi dell’azienda del CEO Pete Lau sono in linea con quanto emerso nelle settimane precedenti. Non sembrano esserci dubbi sul fatto che OnePlus lancerà sul mercato tre dispositivi per questa nuova serie, ovvero OnePlus 8, OnePlus 8 Pro e OnePlus 8 Lite. Per quanto riguarda la data di lancio, non ci sono ancora conferma ufficiali ma pare ormai quasi certo che OnePlus 8 e la sua variante Pro verranno ufficializzati il 15 aprile. La variante Lite, invece, potrebbe arrivare entro la fine dell’anno.

Fonte OnePlus 8