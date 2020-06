OnePlus 8 e 8 Pro, ancora un aggiornamento: molte correzioni e ottimizzazioni

OnePlus sta distribuendo nuovi aggiornamenti OxygenOS per la serie OnePlus 8. L’ultimo aggiornamento, in fase di distribuzione proprio in queste ore, è caratterizzato da un changelog delle modifiche piuttosto lungo, dove spiccano numerose ottimizzazioni e correzioni che riguardano la fotocamera, il sistema e la rete. Inoltre, con l’ultimo update la società con sede a Shenzhen include anche le patch di sicurezza Android che fanno riferimento al mese di maggio 2020.

Il log delle modifiche include alcune sovrapposizioni con l’aggiornamento OxygenOS che è stato lanciato il mese scorso su OnePlus 8 e 8 Pro. Alcune delle aggiunte più importanti riguardano il comparto foto, come ad esempio la nuova funzione di obiettivo ultra grandangolare automatico quando si scatta a distanza ravvicinata che va a migliorare la qualità dell’immagine dei bordi (la troviamo solo nel modello Pro, ndr).

Inoltre, l’aggiornamento introduce il supporto per la codifica dei video nel codec video H.265 (HEVC) che consente di ridurre le dimensioni della memoria video. Sono molte anche le ottimizzazioni garantite con l’ultimo aggiornamento rilasciato da OnePlus per i suoi due nuovi telefoni. Ad esempio, viene ottimizzato il consumo energetico del sistema con un’interessante estensione della durata della stessa; l’update ottimizza anche la stabilità della ricarica wireless, fornendo una migliore esperienza utente (ma solo per OnePlus 8 Pro, ndr).

Viene inoltre aggiunto il pulsante “Elimina” nella barra di notifica dei messaggi in arrivo e l’opzione “whitelist” per le parole chiave nelle impostazioni di blocco SMS: i messaggi con le parole chiave specificate non verranno bloccati. L’aggiornamento migliora infine la stabilità della comunicazione, le prestazioni e la stabilità dei trasferimenti Wi-Fi e introduce dei miglioramenti anche a livello gaming.

Novità importanti, quindi, che fanno sì che OnePlus 8 e 8 Pro possano essere ritenuti davvero due dei migliori smartphone dell’anno.

Fonte XDA