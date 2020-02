OnePlus 7T Pro è il “miglior telefono”. La giuria del MWC 2020 premia lo smartphone

Il Mobile World Congress 2020 doveva tenersi proprio in questi giorni nella splendida cornice di Barcellona, ma come noto la grande fiera spagnola è stata cancellata (o forse solo rinviata?) per via della diffusione del coronavirus. L’epidemia sviluppatasi a Wuhan, in Cina, si è diffusa fino ad arrivare in Europa (con molti casi di contagio anche in Italia, ndr) ed è per questo che gli organizzatori del MWC hanno optato per lo “stop”, non si sa se temporaneo o definitivo.

Tuttavia, alcuni smartphone molto attesi sono stati ugualmente premiati dalla giuria. Martedì 25 febbraio, infatti, la GSMA (sigla che identifica l’organizzazione del Mobile World Congress e che sta per Global Mobile Communications Systems Association, ndr) ha annunciato l’elenco dei vincitori dei premi GLOMO 2020.

Lo smartphone che ha impressionato maggiormente gli esperti è OnePlus 7T Pro, che ha vinto il premio “Best Smartphone”. Un riconoscimento eccezionale per la società del CEO Pete Lau, che non era mai riuscita ad ottenere questo straordinario riconoscimento.

Nella recensione, GSMA elogia la struttura di OnePlus 7T Pro con parole molto eloquenti. “E’ un telefono praticamente insuperabile dal punto di vista tecnologico – si legge nel commento – con velocità del processore da primo della classe, tempi di ricarica rapidi e software eccellente. Un prodotto completo a un prezzo accessibile, e l’azienda dovrebbe anche essere elogiata per il suo impressionante successo nella strategia di mercato”.

A fare la differenza è stato soprattutto il processore Qualcomm Snapdragon 855 Plus, un chip che riesce a garantire un elevatissimo livello prestazionale. Ma processore a parte, è stata la struttura complessiva del device a convincere la giuria.

Sin dalla sua fondazione, che risale ormai a sei anni fa, OnePlus ha sempre insistito nel realizzare solo prodotti di fascia alta. Una scelta che finora ha pagato, come dimostrano gli ottimi risultati di mercato ottenuti dall’azienda cinese nel 2019.

Fonte Gizchina