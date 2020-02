OnePlus 7T riceve l’aggiornamento OxygenOS 10.0.8: patch di gennaio e molte novità

Sulla scia del recente aggiornamento di OnePlus 7 Pro, anche OnePlus 7T sta ricevendo in queste ore l’aggiornamento OxygenOS 10.0.8, che porta con sè una serie di correzioni e miglioramenti che vanno a risolvere praticamente gli stessi problemi emersi sul 7 Pro.

L’aggiornamento è stato confermato nei forum ufficiali di OnePlus, anche se assumerà la forma di OxygenOS 10.3.1 per gli utenti che si trovano in India. Come già avvenuto con l’aggiornamento precedente, anche in questo caso la società di Shenzhen ha inserito alcune funzionalità esclusive per il mercato indiano, tra cui alcune aggiunte di OnePlus Shelf come aggiornamenti del punteggio di cricket, servizi cloud extra e altro ancora.

Le principali modifiche che ci si possono aspettare in questo aggiornamento appena rilasciato da OnePlus sono le ottimizzazioni della RAM, una correzione che va a risolvere le problematiche di schermo nero o schermo bianco riscontrate da alcuni utenti e il supporto per i promemoria che fanno riferimento agli avvisi sulla privacy. Inoltre, come detto, sono confermate le correzioni di bug generali e i miglioramenti a livello di stabilità. Infine, l’ultimo update di OnePlus per il 7T introduce anche le patch di sicurezza Android che fanno riferimento al mese di gennaio 2020.

Il nuovo aggiornamento distribuito da OnePlus ha un peso di circa 230 MB e dovrebbe essere già in fase di lancio in tutto il mondo. Come rivelato dall’azienda del CEO Pete Lau, l’update viene distribuito in modalità incrementale, pertanto raggiungerà un piccolo numero di dispositivi nelle prossime 24 ore prima di un’implementazione più ampia, prevista nei prossimi giorni.

In alternativa, gli utenti che non hanno alcuna voglia di aspettare possono installare l’aggiornamento OxygenOS 10.0.8 / 10.3.1 tramite l’app Oxygen Updater, che è stata pensata dalla società proprio per garantire degli aggiornamenti più veloci sui telefoni OnePlus. Non a caso, molti dei possessori di questi smartphone la reputano praticamente essenziale.

Fonte 9to5Google