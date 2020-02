OnePlus 7 Pro riceve la OxygenOS Open Beta 9: patch di gennaio e altre novità

OnePlus ha cominciato a distribuire la OxygenOS Open Beta 9 per OnePlus 7 Pro, uno dei suoi smartphone top di gamma, ufficializzato l’anno scorso.

La precedente beta aperta di OxygenOS prendeva il nome di Open Beta 8 e portava con sè non soltanto le patch di sicurezza aggiornate al mese di dicembre 2019, ma anche una serie di novità piuttosto interessanti, come ad esempio la modalità di utilizzo con una sola mano.

Questo nuovo aggiornamento va proprio a migliorare l’utilizzo con una sola mano, oltre ad introdurre le patch di sicurezza di gennaio 2020. Tuttavia, il nuovo update dell’azienda con sede a Shenzhen porta con sè anche altre ottimizzazioni, a cominciare da quella relativa alla rete che consente all’utente di vivere un’esperienza di gaming decisamente migliore.

Il changelog delle modifiche messo a disposizione da OnePlus afferma che è stato risolto il problema che causava l’arresto anomalo dell’app Meteo, mentre l’app Zen Mode 1.5.0 ha ora accesso all’account OnePlus e alla sincronizzazione di badge e dati storici. Infine, la stabilità del sistema è stata migliorata ed è confermata la risoluzione di una serie di bug.

L’aggiornamento OxygenOS Open Beta 9 per OnePlus 7 Pro, così come altri aggiornamenti di OxygenOS, hanno subito dei ritardi rispetto alle previsioni iniziali perché ai lavoratori sono stati concessi soggiorni prolungati per evitare la diffusione del coronavirus, che sta preoccupando il mondo intero.

Gli utenti di OnePlus 7 Pro che eseguono Open Beta 8 dovrebbero aver iniziato a ottenere l’aggiornamento per Open Beta 9, che anche in questo caso è in fase di distribuzione tramite OTA. Gli utenti che utilizzano ancora Android 9 devono prima eseguire l’aggiornamento a Open Beta 5, altrimenti per loro è impossibile eseguire direttamente l’aggiornamento a versioni beta più recenti.

Fonte XDA