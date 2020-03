OnePlus 7 Pro 5G riceve (finalmente) Android 10: aggiornamento individuato in UK

Sono appena giunte ottime notizie per tutti i possessori di OnePlus 7 Pro 5G. Gli utenti hanno dovuto aspettare non poco, ma alla fine hanno ottenuto l’aggiornamento ad Android 10, l’attuale versione del sistema operativo di Google.

Stando a quanto rivelato dal sito Android Police, infatti, l’aggiornamento alla decima versione del robottino verde è stato individuato nel Regno Unito, e molto probabilmente nel giro di qualche giorno assisteremo ad una diffusione anche negli altri mercati.

Dando uno sguardo al changelog delle modifiche, l’aggiornamento introduce un nuovo design dell’interfaccia utente e le autorizzazioni di posizione avanzate per la privacy, oltre ad una nuova funzione di personalizzazione nel menu Impostazioni che consente di scegliere le forme delle icone da visualizzare nelle Impostazioni rapide.

Come accennato, l’aggiornamento ad Android 10 arriva in ritardo per OnePlus 7 Pro 5G. I lettori di OutofBit ricorderanno che OnePlus 7 e 7 Pro ricevettero la nuova versione di Android già lo scorso mese di settembre: in molti si sono subito chiesti quando sarebbe stata aggiornata la variante 5G della versione “Pro” (il suo primo telefono dotato di supporto alla rete di ultima generazione, ndr), ma la società del CEO Pete Lau non aveva rilasciato alcuna informazione in merito.

Dopo poco, era stato proprio Pete Lau ad informare gli utenti sul forum ufficiale di OnePlus: a causa di “test, debug e ottimizzazioni più rigorosi” del previsto, il lancio di Android 10 su OnePlus 7 Pro 5G non sarebbe avvenuto prima del primo trimestre 2020. Una tempistica che è stata rispettata dalla società con sede a Shenzhen.

Probabilmente, il ritardo è stato causato da un pò di superficialità da parte di OnePlus, che ha dovuto apportare alcune modifiche sostanziali al sistema operativo Oxygen su Android 10 per far funzionare correttamente il 5G. Pete Lau ha precisato che l’azienda “ha dovuto apportare ottimizzazioni dall’architettura di sistema, al fine di offrire un’esperienza di 5G davvero fantastica”.

