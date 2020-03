OnePlus 7 Pro 5G, Android 10 è confermato (con OxygenOS 10): tutti i dettagli

Non molto tempo fa, il CEO di OnePlus, Pete Lau, aveva affermato che la società con sede a Shenzhen avrebbe lanciato l’aggiornamento OxygenOS 10 basato su Android 10 per gli smartphone OnePlus 7 Pro 5G entro il primo trimestre del 2020.

Ancora una volta, OnePlus ha mantenuto la promessa, per la felicità dei possessori di questo ottimo prodotto. L’azienda ha infatti iniziato a distribuire l’aggiornamento OxygenOS OS 10.0.4 per tutti i dispositivi OnePlus 7 Pro 5G, dopo che l’update era stato già individuato qualche giorno fa nel Regno Unito. L’aggiornamento introduce tutte le novità che fanno riferimento alla decima versione del sistema operativo che Google ha ufficializzato ad agosto 2019. Inoltre, l’update porta con sè anche una nuova interfaccia utente e autorizzazioni di posizione avanzate per la privacy.

Insieme ad Android 10 e OxygenOS 10, i possessori di OnePlus 7 Pro 5G potranno usufruire anche di alcuni nuovi elementi di design, oltre alle nuove gesture a schermo intero. Ad esempio, l’utente può anche scorrere dal lato sinistro o destro del display per tornare indietro.

Un’altra importante novità è l’opzione ‘Smart Display’, introdotta anch’essa con l’aggiornamento OxygenOS 10. L’opzione sarà in grado di mostrare informazioni “intelligenti” basate su orari, luoghi ed eventi specifici. L’aggiornamento introduce anche l’app “Game Space” che consente agli utenti di vedere tutti i propri giochi preferiti in un unico posto e accedere a varie impostazioni.

OnePlus ha confermato che Android 10 per OnePlus 7 Pro 5G avrà un’implementazione graduale, quindi potrebbe volerci un pò prima che raggiunga tutti i dispositivi interessati. Gli utenti che sono impazienti di ricevere la decima versione del robottino verde possono procedere in un altro modo, ovvero scaricando Oxygen Updater ed effettuando manualmente il download del file OTA.

Fonte Gadgets360