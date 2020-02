OnePlus 6T, l’aggiornamento ad Android 10 arriva anche sulla variante T-Mobile

L’aggiornamento ad Android 10 è ora disponibile anche per la variante T-Mobile di OnePlus 6T. Si tratta senza dubbio di un’ottima notizia, anche se i possessori di questo telefono hanno dovuto pazientare fin troppo per ottenere la decima versione del robottino verde.

Ciò che conta è che finalmente l’azienda del CEO Pete Lau stia provvedendo alla distribuzione dell’importante update, come confermato da T-Mobile sulle pagine di supporto del dispositivo dedicato. L’aggiornamento arriva con un notevole ritardo, se si pensa che Android 10 è stato ufficializzato lo scorso mese di agosto e la diffusione sui vari telefoni è cominciata a settembre.

La motivazione è da ricercare in alcuni problemi persistenti che hanno riguardato l’aggiornamento di Android 10 per OnePlus 6 e 6T: per questo il lancio originale era stato posticipato un paio di volte prima che alla fine riuscisse a raggiungere tutti i dispositivi.

OnePlus ha messo a disposizione anche il changelog delle modifiche, dove emergono tutte le novità implementate sulla versione T-Mobile di OnePlus 6T con l’arrivo di Android 10. Il file – in distribuzione tramite OTA, ndr – ha una dimensione di circa 1,6 GB: la nuova build aggiornerà il firmware del dispositivo su A6013_34_191228. L’aggiornamento include anche le patch di sicurezza che fanno riferimento al mese di dicembre 2019, e anche qui si registra un ritardo sicuramente non piacevole.

Nel changelog viene riportato anche un generico “miglioramento della stabilità del sistema”, oltre alle classiche correzioni di bug.

T-Mobile fa presente che questo aggiornamento ha un’implementazione graduale, pertanto gli utenti potrebbero dover attendere qualche giorno prima di riceverlo. Coloro che non hanno alcuna intenzione di aspettare ancora (ed è comprensibile…) possono aggiornare il loro OnePlus 6T sfruttando Oxygen Updater, un’applicazione gratuita che consente di ricevere gli aggiornamenti OxygenOS in maniera molto più rapida sui telefoni OnePlus.

Fonte 9to5 Google