OnePlus 6 e 6T ricevono la Open Beta 4: patch di dicembre 2019 e altre novità

L’aggiornamento ad Android 10 per OnePlus 6 e OnePlus 6T è stato interrotto non solo una volta, ma bensì due volte a causa di una serie di bug che hanno causato l’instabilità del sistema.

La società ha cercato di risolvere ogni problema rilasciando un aggiornamento a fine dicembre 2019 insieme a un aggiornamento Open Beta, che ha introdotto su entrambi i dispositivi le patch di sicurezza di novembre e alcuni miglioramenti funzionali come ad esempio la funzione che consente di nascondere il notch.

Stando a quanto emerso sul web, la società sta ora lanciando la Open Beta 4 per OnePlus 6 / 6T che assicura ad entrambi i telefoni dell’azienda di Shenzhen le patch di sicurezza di dicembre 2019, alcune funzionalità per la privacy e la modalità di lettura migliorata che abbiamo già avuto modo di testare su OnePlus 7T.

L’aggiornamento porta anche qualche miglioramento a livello di sistema. Il changelog delle modifiche riporta nel dettaglio tutte le novità introdotte con il nuovo update.

Inoltre, vengono ottimizzati i dettagli per Emergency Rescue e viene aggiunta una funzione per supportare i promemoria per gli avvisi sulla privacy

L’aggiornamento introduce anche la riduzione della suoneria per le chiamate in arrivo

Per quanto riguarda invece il nuovo effetto cromatico, questa novità è stata pensata da OnePlus per favorire un’esperienza di lettura più coinvolgente e confortevole, permettendo anche di regolare la saturazione (Impostazioni – Display – Modalità lettura – Attiva modalità lettura – Effetto cromatico) sul telefono. Introdotta per la prima volta con OnePlus 7T, la modalità di lettura cromatica attenua i colori sul display e aggiunge un filtro seppia invece di passare esclusivamente da bianco a nero. Ciò consente agli utenti di proseguire l’esperienza di lettura senza restare troppo esposti alla dannosa luce blu. La nuova modalità di lettura cromatica è un’utile aggiunta per gli utenti che leggono molti articoli online o ebooksSystem.

Si tratta senza dubbio di un aggiornamento che farà piacere a tutti i possessori di OnePlus 6 e 6T, specie se si considera che la maggior parte dei telefoni della casa cinese deve ancora ricevere le patch di dicembre 2019.

Fonte XDA