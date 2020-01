OnePlus 5 e 5T ottengono le patch di dicembre: per Android 10 c’è da aspettare

I telefoni OnePlus 5 e OnePlus 5T stanno ricevendo proprio in queste ore un nuovo aggiornamento OxygenOS 9.0.10 che introduce su entrambi i telefoni dell’azienda cinese le patch di sicurezza Android che fanno riferimento al mese di dicembre 2019.

L’ultimo aggiornamento software migliora anche la stabilità complessiva dei due telefoni OnePlus e porta con sè anche alcune correzioni di bug. Il consiglio che viene dato a tutti i possessori di OnePlus 5 e 5T è quello di procedere celermente all’installazione dell’ultimo aggiornamento non appena arriverà sui propri telefoni. Inoltre, è sempre meglio installare l’aggiornamento con una buona connessione Wi-Fi, tenendo il telefono sotto carica. La società del CEO Pete Lau afferma che si tratta di un lancio graduale, pertanto gli utenti potrebbero dover aspettare un po’ (al massimo qualche giorno) prima di ricevere il nuovo update.

La società asiatica ha confermato il lancio dell’aggiornamento OxygenOS 9.0.10 per gli utenti di OnePlus 5T e OnePlus 5 sui propri forum. Coloro che non hanno ancora ricevuto una notifica sul proprio telefono, possono controllare manualmente su Impostazioni> Sistema> Aggiornamento del sistema.

Per la delusione dei possessori dei due smartphone, questo aggiornamento non introduce sui dispositivi la versione del software Android esistente (Android 10, ndr) ma solo le nuove patch di sicurezza. Tuttavia, OnePlus sta lavorando per portare Android 10 su OnePlus 5 e OnePlus 5T: stando alla sequenza temporale comunicata di recente, la decima versione del robottino verde dovrebbe “sbarcare” su entrambi i dispositivi nel secondo trimestre di quest’anno.

Tuttavia, va precisato che Android 10 sarà l’ultimo “major update” per OnePlus 5 e OnePlus 5T. Nessuno dei due telefoni è infatti “idoneo” ad ottenere l’aggiornamento ad Android 11, che dovrebbe essere rilasciato entro la fine dell’anno. L’azienda di Shenzhen, infatti, garantisce aggiornamenti della versione di Android per due anni e aggiornamenti di sicurezza per tre anni: OnePlus 5 e 5T andranno quindi “fuori tempo massimo”.

Fonte Gadgets360