OnePlus 5 e 5T ottengono la OxygenOS Open Beta 3: molte migliorie

OnePlus ha appena annunciato il rilascio di un nuovo aggiornamento per OnePlus 5 e OnePlus 5T. Si tratta di OxygenOS Open Beta 3, che segue l’OxygenOS Open Beta 2 che l’azienda con sede a Shenzhen ha lanciato su entrambi i telefoni all’inizio del mese.

L’aggiornamento si basa su Android 10, ovvero l’attuale versione del sistema operativo di Google. Stando a quanto garantito dalla stessa azienda, l’aggiornamento va a migliorare la stabilità della fotocamera e risolve molti bug.

OnePlus rileva inoltre di aver ottimizzato le animazioni di avvio e le icone di sistema aggiornate dell’interfaccia utente di registrazione delle chiamate e dell’indicatore di rete.

Il changelog delle modifiche riporta tutti i bug risolti grazie a questo nuovo update appena ufficializzato dall’azienda del CEO Pete Lau. Viene quindi risolto il bug che riguardava l’accesso al sintonizzatore audio dopo aver collegato gli auricolari, e anche il problema relativo al silenziamento indesiderato delle chiamate in Google Duo.

Inoltre, viene risolto il problema con l’invio e la ricezione dei messaggi durante la registrazione o l’attivazione degli account UPI. Oltre alla stabilità del sistema, migliorata con questo ultimo aggiornamento, il changelog riporta anche un miglioramento della stabilità della fotocamera.

Proprio come l’ultima volta, OnePlus non ha fornito pacchetti incrementali, quindi gli utenti dovranno installare l’aggiornamento completo. Per aggiornare il proprio dispositivo con OxygenOS Open Beta 3, basta scaricare il pacchetto OTA completo e in seguito recarsi sul menu Impostazioni.

Da qui, basta cliccare su Sistema e su Aggiornamenti, selezionando poi Aggiornamento locale dal pulsante del menu situato nell’angolo in alto a destra e selezionare il pacchetto scaricato. Si tratta certamente di ottime migliorie per OnePlus 5 e 5T, due telefoni ufficializzati già da 3 anni ma che vengono considerati ancora oggi dei buoni prodotti.

Fonte XDA