OnePlus 5 e 5T ricevono l’aggiornamento OxygenOS 9.0.11: risolti molti bug

Gli smartphone della serie OnePlus 5, rilasciati dalla società con sede a Shenzhen nel 2017, stanno finalmente ricevendo un aggiornamento del sistema operativo.

L’azienda cinese sta infatti provvedendo a distribuire proprio in queste ore la OxygenOS 9.0.11 sui dispositivi OnePlus 5 e OnePlus 5T. Come ormai avviene abitualmente con gli aggiornamenti OnePlus, anche questo update viene distribuito in modalità incrementale. Cosa significa? In un primo momento l’aggiornamento riguarderà pochi utenti, ma nel giro di poco (al massimo qualche giorno) verrà ampliato a tutti i possessori dei due telefoni. Tramite questo nuovo aggiornamento, OnePlus spera di risolvere diverse problematiche e vari bug precedentemente segnalati dagli utenti.

Secondo la nota rilasciata dall’azienda, OxygenOS 9.0.11 viene fornito con le patch di sicurezza Android che fanno riferimento al mese di febbraio. Inoltre, l’update va a migliorare la stabilità complessiva dei telefoni. Infine, come accennato, l’aggiornamento consente di eliminare diversi bug che erano ancora presenti sui due dispositivi. L’aggiornamento del sistema operativo ha una dimensione di 300 MB: tutti coloro che non hanno ancora ricevuto la notifica per aggiornare il prodotto con la OxygenOS 9.0.11, possono procedere manualmente recandosi sul menu Impostazioni e in seguito su Sistema e Aggiornamento del sistema.

Qualche utente coltivava la speranza che l’aggiornamento OxygenOS 9.0.11 introducesse anche Android 10. Tuttavia, non è da escludere che nel breve venga rilasciato su OnePlus 5 e 5T un aggiornamento di OxygenOS 10 con l’esperienza completa di Android 10. È improbabile che la serie OnePlus 5 riceva Android 11, ovvero la nuova versione del robottino verde che dovrebbe essere ufficializzata entro la fine del 2020.

Come ricorderanno i lettori di OutofBit, entrambi gli smartphone hanno ricevuto l’ultimo aggiornamento OxygenOS 9.0.10 lo scorso mese di gennaio, che ha portato le patch di sicurezza Android di dicembre 2019 su tutti e due i dispositivi. Anche in quel caso, l’obiettivo principale dell’aggiornamento era quello di migliorare alcune problematiche segnalate dagli utenti.

Fonte Gadgets360