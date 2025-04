OnePlus 13 ottiene l’aggiornamento Android 16 beta 2: nuove opzioni per la ricarica della batteria

Il recente aggiornamento Android 16 beta 2 ha fatto il suo ingresso sul OnePlus 13, segnando un passo importante per gli utenti che desiderano personalizzare le impostazioni della ricarica. Questo aggiornamento offre la possibilità di modificare il limite di carica della batteria, superando l’arbitrario limite fisso dell’80% precedentemente imposto.

Novità dell’aggiornamento Android 16 beta 2

L’aggiornamento è stato rilasciato da OnePlus come un’opportunità per sviluppatori e utenti esperti per testare le nuove funzionalità. OnePlus 13 diventa così il primo dispositivo, al di fuori dei Google Pixel, a ricevere l’aggiornamento in questa fase iniziale. L’obiettivo principale di questa beta è consentire ai developer di testare le proprie applicazioni, ma offre anche un’anteprima preziosa delle imminenti novità che troveremo sugli smartphone OnePlus.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Tra le prime impressioni, emerge il miglioramento della funzione di limitazione della carica della batteria. In passato, gli utenti erano vincolati a un’impostazione fissa di 80%, accessibile tramite il percorso Impostazioni > Batteria > Salute della batteria in Oxygen OS 15. Con l’aggiornamento ad Android 16 beta 2, gli utenti possono ora personalizzare questo limite, passando da 80% a 100% in incrementi del 5%. Questa flessibilità consente agli utenti di gestire le loro esigenze giornaliere in termini di batteria, bilanciando l’uso immediato e la durata nel tempo.

Come funziona la nuova funzione di limitazione della carica

L’implementazione della nuova funzionalità salirà al centro del dibattito tra gli utenti, in particolare con la gestione delle diverse percentuali di carica. In Oxygen OS 15, il limite fissato era un semplice on/off per l’80%, che molti trovavano eccessivamente restrittivo. Con la beta 2, dopo aver attivato questa impostazione, gli utenti possono scegliere livelli di carica, andando dal tradizionale 80% fino a un massimo del 100% in step di 5%.

Un aspetto rilevante è che, sebbene impostare il limite massimo al 100% possa sembrare poco utile, poiché il dispositivo tende a fermarsi naturalmente a tale percentuale, gli utenti ora possono trovare il giusto equilibrio tra la salute della batteria e l’uso quotidiano. Alcuni potrebbero optare per una carica addirittura al 95%, soprattutto se non prevedono di tenere il telefono per un lungo periodo o se hanno già pianificato una sostituzione della batteria.

Reazioni degli utenti e domande frequenti

La funzione di limitazione della carica ha suscitato un ampio dibattito tra gli utenti. Secondo un sondaggio recente, il 55% degli utenti segue la regola dell’80% per la ricarica della batteria, mentre il 45% no. Ciò indica una significativa divisione tra coloro che preferiscono una carica più conservativa, per preservare la durata della batteria, e quelli che desiderano sfruttare appieno la potenza del dispositivo senza limitazioni.

Con l’aggiornamento a Android 16 beta 2, molti si stanno chiedendo come gestire al meglio questa nuova funzionalità. Le risposte variano in base all’uso personale, ma l’aggiornamento offre una maggiore personalizzazione rispetto a quanto visto in precedenza. Gli utenti hanno ora la potenzialità di adattare meglio il loro comportamento legato alla carica della batteria in base alle proprie esigenze quotidiane.

Se hai suggerimenti o vuoi condividere la tua esperienza con il nuovo aggiornamento, puoi contattarci via email per condividere le tue impressioni e ottenere feedback dalla comunità.