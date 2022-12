OnePlus 11 sta per arrivare, svelata la data di lancio: tutti i dettagli

Il 2022 è ormai alle battute conclusive e in questi ultimi dieci giorni non assisteremo al lancio di top di gamma da parte dei produttori principali di smartphone. Lo sguardo degli appassionati volge già all'inizio del 2023, dato che le aziende si stanno già dando battaglia su chi sarà la prima a rilasciare sul mercato un dispositivo di grande livello.

Si è parlato molto in queste ultime settimane dei Galaxy S23 di Samsung, con la presentazione ufficiale dei nuovi modelli prevista per febbraio 2023. Tuttavia, le voci che stanno circolando in queste ore riferiscono che il colosso di Seul potrebbe essere bruciato sul tempo da OnePlus.

L'azienda di Shenzhen ha infatti annunciato l'evento Cloud 11 sul suo sito ufficiale, precisando che si svolgerà a Nuova Delhi il 7 febbraio del prossimo anno e segnerà il lancio dello smartphone di punta dell'azienda per il 2023, vale a dire OnePlus 11.

Nonostante abbia ormai deciso di fare a meno della dicitura "Pro", il dispositivo verrà fornito con specifiche tecniche davvero di altissimo livello, incluso il chipset Snapdragon 8 Gen 2. OnePlus sta ponendo molta enfasi anche sul modulo della fotocamera del suo nuovo telefono, che è stata interessata da un rinnovamento del design ed è ora circolare.

La società sta inoltre evidenziando il contributo di Hasselblad nello sviluppo di OnePlus 11, rafforzando ulteriormente l'idea che si tratti di un dispositivo orientato principalmente alla qualità fotografica.

Durante l'evento, insieme al nuovo smartphone, OnePlus svelerà anche OnePlus Buds Pro 2, il successore delle cuffie wireless premium dell'azienda rilasciate sul mercato nel 2021. Entrambi i dispositivi saranno disponibili a livello internazionale e probabilmente arriveranno nei negozi di tutto il mondo entro la fine di febbraio 2023.