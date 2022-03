OnePlus 10 Pro arriva anche in Italia: ecco la data!

I fan di OnePlus non vedevano l’ora di ricevere questa notizia: il gigante di Shenzhen ha infatti confermato la data di lancio di OnePlus 10 Pro nei mercati internazionali. Tramite il proprio account Twitter, la società cinese ha rivelato che il suo nuovo smartphone verrà lanciato al di fuori della Cina il 31 marzo: oltre a Nord America e India, OnePlus 10 Pro farà il suo debutto ufficiale anche nei mercati europei, Italia compresa.

Come riportato dalla stessa azienda, i preordini saranno possibili sia sul sito ufficiale di OnePlus che su quello di Amazon già dal 31 marzo (dalle ore 16:20 in poi, ndr). Coloro che procederanno al preordine di OnePlus 10 Pro sul sito del colosso cinese riceveranno in omaggio le OnePlus Buds Pro Premium Wireless; chi invece sceglierà Amazon come canale di vendita potrà ottenere le Buds Pro riscattandole sull’app del negozio OnePlus solo dopo aver collegato il telefono all’account OnePlus.

Come sanno bene gli appassionati dei prodotti della società di Shenzhen, OnePlus 10 Pro è stato già lanciato in Cina qualche mese fa, riscuotendo fin da subito un largo consenso per via delle sue specifiche davvero molto interessanti.

Il telefono, infatti, risulta equipaggiato con un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, attualmente la migliore soluzione proposta dal produttore statunitense, che garantisce davvero un altissimo livello di prestazioni al nuovo smartphone di OnePlus. Inoltre, il dispositivo presenta anche un display AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate a 120 Hz e una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 48 MP (fino a 8K 30fps per la risoluzione video) che si accompagna ad un sensore secondario da 8 MP e un terzo sensore da 50 MP.

La batteria che equipaggia questo nuovo telefono è da 5.000 mAh, con tanto di capacità di ricarica rapida da 80 W. Le colorazioni disponibili in Cina sono nero e verde: non sappiamo ancora se verranno confermate anche nei mercati europei. Siamo in attesa di conoscere anche il prezzo stabilito da OnePlus per l’Europa.

