OnePlus 10 Pro in tutto il mondo il 15 marzo? Forse lo sapremo già domani

Tra non molto uno dei telefoni più interessanti degli ultimi tempi potrebbe finalmente fare il suo debutto ufficiale nei mercati internazionali. Stiamo parlando di OnePlus 10 Pro, ufficializzato lo scorso mese di gennaio in Cina.

Al momento, infatti, Il nuovo top di gamma della società con sede a Shenzhen è disponibile solo nel mercato cinese, dove ha già convinto tutti grazie alla sua ottima scheda tecnica. Stando alle ultime indiscrezioni, OnePlus 10 Pro sarebbe ormai in dirittura d’arrivo anche dalle nostre parti, tanto che è trapelata anche una possibile data di lancio ufficiale.

Secondo il tipster Yogesh Brar, ripreso anche dal sito 91Mobiles, OnePlus 10 Pro potrebbe essere lanciato nel mercato indiano il prossimo mese: Brar, infatti, ritiene che la data scelta da OnePlus per la release del telefono in India sia il 15 marzo o al massimo il giorno successivo.

OnePlus dovrebbe annunciare la data di uscita esatta della versione internazionale di OnePlus 10 Pro durante il lancio di OnePlus Nord CE 2, che verrà presentato ufficialmente nella giornata di domani, giovedì 17 febbraio. Stando a quanto riportato da siti come Android Authority, è molto probabile che OnePlus decida di lanciare OnePlus 10 Pro a metà marzo anche in altri mercati come Stati Uniti e Regno Unito: non viene menzionata l’Italia, anche se il telefono dovrebbe arrivare anche da noi.

OnePlus 10 Pro, le specifiche: Snapdragon 8 Gen 1 e tripla fotocamera

OnePlus 10 Pro ha riscosso molto apprezzamento in Cina per via delle sue specifiche tecniche di altissimo livello. Lo smartphone è infatti alimentato con l’eccellente processore Snapdragon 8 Gen 1 e sfoggia un display QHD+ da 6,7 ​​pollici con refresh rate a 120 Hz. Inoltre, il telefono è alimentato con una batteria da 5.000 mAh, con tanto di ricarica da 80 W. Sul retro è presente una tripla fotocamera (48 MP + 50 MP + 8 MP). Infine, il telefono sarà probabilmente equipaggiato con Oxygen OS 12 al momento del lancio.

Specifiche davvero notevoli, anche se la versione globale potrebbe presentare qualche “lieve differenza”, come già preannunciato da un rappresentante dell’azienda cinese.

Fonte Android Authority