One UI 5, il leak svela tutte le novità di Samsung

In linea con quanto già fatto in passato, Samsung rilascerà una nuova versione di One UI insieme al prossimo importante aggiornamento del sistema operativo Android per dispositivi mobili. La versione in questione prende il nome di One UI 5.0.

Per tutto il 2022, Samsung continuerà ad aggiornare i telefoni esistenti con l’interfaccia personalizzata One UI 4.1, mentre l’aggiornamento One UI 4.1.1 farà il suo debutto con i prossimi telefoni pieghevoli Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4. Subito dopo avremo a che fare con la One UI 5.0.

Chiaramente è ancora troppo presto per poter parlare con certezza delle funzionalità della One UI 5.0. Tuttavia, Max Weinbach su 9to5Google è riuscito a mettere le mani sul software (grazie ad una fonte, ndr) e ha scoperto diverse novità. Oltre ad alcune piccole modifiche all’interfaccia utente, incluse le nuove icone di notifica e le modifiche all’ombra delle notifiche stesse, Samsung ha anche rinnovato l’hub di sicurezza e privacy per posizionare tutti gli account, le password e le altre funzionalità di privacy su un’unica schermata.

Sembra sia presente un’opzione che consente di effettuare una scansione di sicurezza per rilevare qualsiasi cosa vada ad abusare delle autorizzazioni dell’app. Inoltre, pare che Samsung vada ora ad utilizzare le finestre di dialogo di autorizzazione predefinite di Android.

La società sudcoreana ha poi aggiunto l’OCR (Optical Character Recognition), ovvero la possibilità di copiare il testo dalle foto, sia all’app Galleria che alla tastiera. Inoltre, One UI 5 porterà anche alcuni nuove gesture per il multitasking.

Tra le altre modifiche minori al software vengono segnalatOne UI e una nuova funzionalità di collaborazione in Samsung Notes, una visualizzazione dell’app attualmente attiva nelle impostazioni rapide, un’immagine del dispositivo nella pagina Informazioni sul telefono e un interruttore UWB nelle impostazioni.

Il rilascio di One UI 5.0 avverrà praticamente in contemporanea con quello di Android 13. La serie Galaxy S22 sarà molto probabilmente la prima ad adottare le prime versioni di One UI 5.0 durante la fase di test iniziale, che potrebbe aver luogo già a luglio.

Fonte SamMobile