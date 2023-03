One UI 5.1, problemi di batteria per i Galaxy dopo l'aggiornamento

Quando vengono rilasciati nuovi aggiornamenti è sempre una buona notizia per i possessori dei dispositivi interessati. Samsung è senza dubbio una di quelle aziende che tiene molto alla costanza degli aggiornamenti, per garantire ai propri device un certo livello di sicurezza e l'introduzione di funzionalità sempre più all'avanguardia. Ma a volte gli aggiornamenti possono portare anche dei fastidiosi problemi.

Di recente il colosso di Seul ha implementato l'aggiornamento One UI 5.1 su tutti i più importanti dispositivi Galaxy e anche su alcuni dispositivi di fascia media in molti mercati. Tuttavia, stando a quanto segnalato da diversi utenti, sembra che l'aggiornamento abbia causato un maggiore consumo della batteria e anche dei problemi di bassa efficienza energetica su alcuni smartphone.

Pare che il bug abbia riguardato inizialmente i Samsung Galaxy S22 e S21, ma con il passare del tempo anche i possessori di Galaxy Z Fold 4 e Z Fold 3 hanno cominciato a segnalare lo stesso problema.

In base ai vari feedback e reclami degli utenti, raccolti da PiunikaWeb, viene presa di mira soprattutto la durata della batteria del proprio smartphone Galaxy Z Fold: l'installazione dell'aggiornamento One UI 5.1 avrebbe comportato una drastica riduzione dell'autonomia del device. Inoltre, alcuni utenti si sono lamentati del fatto che l'aggiornamento ha ostacolato il processo di ricarica o ha causato un rapido esaurimento.

Le lamentele sulla piattaforma Reddit e sui vari forum suggeriscono non solo che il problema è molto esteso, ma anche che non si riesce a risolverlo. Va tuttavia segnalato che alcuni utenti Samsung sostengono l'esatto contrario, ovvero che l'arrivo dell'aggiornamento One UI 5.1 abbia di fatto migliorato la durata della batteria del telefono.

Samsung dovrebbe comunque rilasciare un ulteriore aggiornamento entro questo mese di marzo per risolvere questa criticità. Nel frattempo, come soluzione alternativa, il consiglio è di svuotare la cache di Android e procedere all'aggiornamento di tutte le app alla versione più recente in modo che possano funzionare correttamente ed efficacemente con il nuovo software.