La One UI 3.0 porta anche il “Doppio tocco per dormire” sui telefoni Galaxy: di cosa si tratta?

La One UI 3.0 è in fase di Open Beta e i possessori di smartphone Galaxy in alcuni paesi possono già testare le build pre-rilascio. La prossima versione di One UI con Android 11 porterà una serie di modifiche, andando a migliorarsi ulteriormente pur senza allontanarsi troppo dalla formula stabilita. Tra le funzionalità nuove di One UI 3.0 c’è il “Double tap to sleep”, ovvero il doppio tocco per “dormire”: di cosa si tratta e come si fa per abilitarlo?

La funzione, come si capisce anche dal nome, consente agli utenti di mettere i propri telefoni in stato di stop toccando due volte un’area vuota della schermata iniziale o di blocco. In sostanza, è uguale alla funzione “Doppio tocco per riattivare”, anche se rappresenta il suo esatto contrario. Non è un’aggiunta di chissà quale importanza storica, ma non si può certo negare che si tratta di una funzionalità efficace e un importante miglioramento della qualità della vita per molti utenti di smartphone Galaxy.

Abilitare il “Double tap to sleep” è davvero molto semplice. La funzione si trova nello stesso sottomenu della funzione “Doppio tocco per riattivare”, dato che si tratta essenzialmente di una gesture. Se possedete un telefono che esegue One UI 3.0, per abilitare la nuova funzionalità basta seguire questi passaggi. Prima di tutto bisogna recarsi sul menu Impostazioni, per poi accedere alle funzionalità avanzate. A questo punto cliccate sulla categoria Movimenti e gesture e infine toccate la spunta che abilita “Doppio tocco per dormire”.

Ora è possibile tornare alla schermata iniziale e mettere il telefono in stato di stop toccando due volte un’area vuota nella schermata iniziale o di blocco. Non si tratta di una novità vera e propria, dato che le app di terze parti hanno già introdotto questa funzione sui telefoni Android. Tuttavia, è la prima volta che viene introdotta ufficialmente negli smartphone Samsung tramite un aggiornamento dell’interfaccia utente One.

Fonte Sammobile