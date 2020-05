Omen 25L e Omen 30L, HP lancia i nuovi PC desktop per il gaming

HP ha aggiunto due nuovi PC desktop che entrano a far parte della serie OMEN. La peculiarità di questi due nuovi prodotti è che sono stati pensati e realizzati appositamente per il gaming, un settore che sta vivendo una forte espansione.

E’ la stessa società con sede a Palo Alto a sottolineare come negli ultimi due mesi si sia registrato un aumento significativo nel settore dei videogiochi (dovuto anche al “lockdown” in seguito all’emergenza coronavirus, ndr) e per consentire ai “videogamers” di avere la migliore esperienza di gioco possibile sono stati rilasciati nuovi hardware con il marchio Omen.

I prodotti in questione sono quindi i desktop Omen 25L e Omen 30L, oltre al monitor di gioco Omen 27i e ad un aggiornamento per l’app Command Center. I desktop sono dotati di GPU Nvidia o AMD e CPU Intel o AMD.

L’Omen 25L, come elencato sul sito Web, è alimentato dal processore AMD Ryzen 7 3700X con 8 core e 16 thread. La grafica è gestita dalla scheda grafica AMD Radeon RX 5700 con memoria GDDR6 da 8 GB. Dispone di 16 GB di RAM DDR4 a 3.200 MHz espandibili a 32 GB, mentre per lo storage è presente un’unità SSD PCIe NVMe M.2 da 512 GB insieme a un disco rigido SATA da 1 TB a 7.200 giri / min.

L’Omen 30L è configurato con lo stesso processore dell’Omen 25L ma la grafica è gestita dalla scheda grafica Nvidia GeForce RTX 2060 con memoria GDDR6 da 6 GB. Ha la stessa quantità di RAM ed è presente un’unità SSD PCIe NVMe M.2 da 256 GB insieme a un disco rigido SATA da 1 TB a 7.200 giri / min per l’archiviazione.

HP afferma che i desktop Omen 25L e 30L possono essere dotati di schede grafiche fino a Nvidia GeForce RTX 2080 Ti o AMD Radeon RX 5700 XT. Inoltre, possono garantire fino alla decima generazione di Intel Core i9-10900K o fino alle ultime CPU AMD Ryzen 9 3900.

Il desktop Omen 25L ha un prezzo di partenza di 899 dollari negli Stati Uniti, mentre il costo del desktop Omen 30L è di 1.199 dollari. Non si sa ancora nulla su disponibilità e prezzo dei nuovi PC desktop gaming negli altri mercati.

Fonte Gadgets360